Dinamo Zagreb - AS Monaco : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Dinamo Zagreb vs Monaco

Auteur d’un excellent démarrage de C1, l’AS Monaco espère pouvoir confirmer sur le terrain de Zagreb ce mercredi.

L’AS Monaco a brillamment entamé sa campagne de Ligue des Champions. Dans son fief de Louis II, la formation princière s’est habilement défaite du FC Barcelone, l’un des gros du continent. Mais, rien n’est cependant fait pour la qualification au prochain tour. Un autre succès face à Zagreb, ce mercredi, serait cela dit clairement le bienvenu dans l’optique d’une présence dans le Top 16 européen.

L’équipe d’Adi Hutter réalise un début de saison très convaincant. Car en plus d’être performant en Europe, elle fait aussi le boulot sur la scène nationale. Avec le PSG et Lens, elle fait partie des trois équipes toujours invaincues en Ligue 1. De plus, elle a très bien fêté son 100e anniversaire le week-end dernier en dominant Montpellier au bout d’un match disputé.

Une formalité pour Monaco ?

Le déplacement en Croatie a donc été très bien préparé. Il convient à présent de se montrer à la hauteur des attentes. Face à son prochain adversaire, Monaco part clairement favori, surtout que Zagreb pourrait être encore groggy par la lourde correction essuyée face au Bayern (9-2). Aux Monégasques donc d’en profiter et enchainer un deuxième succès dans cette épreuve.

Le match se joue au Stade Maksimir. Une enceinte qui réussit aux Français. Car c’est dans ce fier qu’a été enregistré le succès le plus large d’un club de l’Hexagone en Ligue des Champions. En novembre 2011, l’OL était venu triompher sur le score de 7-1 contre l’équipe locale, avec notamment un quadruplé de Bafétimbi Gomis. On en demande évidemment pas tant à l’ASM. Un bon vieux 1-0 suffira amplement.

Horaire et lieu du match

Mercredi 2 octobre 2024

2e journée de Ligue des Champions

A 21h, heure française

Stadion Maksimir (Zagreb)

Dinamo Zagreb - AS Monaco

Les compos probables du match Dinamo Zagreb - AS Monaco

Dinamo Zagreb : Nevistic; Ristovski, Bernauer, Torrente, Pierre-Gabriel; Misic, Ademi, Cordoba, Baturina, Hoxha; Petkovic.

Monaco : Kohn; Vanderson, Singo, Salisu, Henrique; Akilouche, Zakaria, Golovin, Ben Seghir; Balogun, Embolo

Sur quelle chaine suivre le match Dinamo Zagreb - AS Monaco

Le match entre le Dinamo Zagreb – AS Monaco sera à suivre ce mercredi à partir de 21h sur la chaine Canal+ Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.