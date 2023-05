Dimitri Payet s'est fait voler sa voiture à Marseille !

Ce lundi, le milieu offensif de l'OM Dimitri Payet s'est fait voler sa voiture dans Marseille.

Au sein d'une saison lors de laquelle il aura été majoritairement remplaçant (11 titularisations toutes compétitions confondues), Dimitri Payet finit bien. Buteur après son entrée en jeu à Lens, le numéro 10 marseillais a brillé ors de sa titularisation contre Angers, la première depuis plus de trois mois, et a même marqué le but donnant l'avantage à son équipe. Et s'il a été condamné à cinq matches (dont trois fermes) de suspension pour avoir giflé Yannick Cahuzac, le Réunionnais pourrait tout de même finir la saison avec le club phocéen.

Son véhicule et son sac d'entraînement volés

Mais d'un point de vue personnel, le joueur de 36 ans a connu un épisode assez douloureux en début de semaine. Comme l'explique BFM Marseille Provence, l'international français s'est fait voler une voiture qu'il avait louée dans la journée. Alors qu'il s'était garé dans le 8è arrondissement, le véhicule n'était plus là à son retour. Son sac d'entraînement qui se trouvait à l'intérieur à lui aussi été volé. Dimitri Payet a porté plainte, conduisant à l'ouverture d'une enquête.