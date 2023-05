Dimitri Payet a donné une gifle à Cahuzac pendant Lens-OM

Pendant la rencontre entre Lens et l'OM samedi soir, Dimitri Payet a donné une gifle au visage à Yannick Cahuzac.

L'Olympique de Marseille a perdu de précieux points dans la course à la Ligue des Champions. Dans un match aussi intense que tendu, les Olympiens se sont inclinés sur la pelouse de Lens (2-1) samedi soir et leur ont cédé la deuxième place par la même occasion. La rencontre a notamment été marquée par le but refusée à Alexis Sanchez en début de match et qui a provoqué la colère d'Igor Tudor, mais également par une altercation entre les deux équipes vers la demi-heure de jeu.

Payet a giflé Cahuzac

Alors que Facundo Medina a violemment envoyé un ballon en direction du banc marseillais, provoquant une échauffourée entre les joueurs et membres du staff des deux équipes, Dimitri Payet s'est rendu coupable d'un vilain geste à l'égard de Yannick Cahuzac, l'adjoint de Franck Haise sur le banc des Sang et Or. Dans des images dévoilées par Prime Video dans l'émission Dimanche Soir Football, l'ancien international français a adressé une claque au visage de l'ancien joueur de Bastia. Énervé par ce geste visiblement pas aperçu par Clément Turpin, Cahuzac a ensuite été exclu au même titre qu'un membre du staff de l'OM. De son côté, Franck Haise l'a bien vu et a même demandé un carton rouge pour le milieu offensif de 36 ans.

Une décision qui aurait pu susciter une énorme polémique puisque Payet, entré en cours de match, avait relancé son équipe en inscrivant le but du 2-1 en toute fin de rencontre. Si Marseille avait ensuite égalisé, Lens aurait sans doute crié au scandale. Reste désormais à savoir si le numéro 10 olympien sera sanctionné suite à ce mauvais geste.