Diffusion Torino - Juventus : Chaîne TV, streaming et où voir le match ?

Torino vs Juventus FC

Comment regarder le match de Serie A entre Torino et Juventus, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les nouvelles des équipes.

Samedi soir, le Derby della Mole promet une nouvelle page d’histoire entre le Torino et la Juventus, deux équipes aux trajectoires bien distinctes cette saison. Les Bianconeri, invaincus en Serie A, comptent prolonger leur domination face à leur voisin, tandis que les Granata espèrent renverser une tendance vieille de plusieurs décennies.

Une Juve solide, mais frustrée

Si la Juventus affiche une belle régularité en championnat avec une série de 18 matchs sans défaite, la frustration reste palpable. Battue en Supercoppa Italiana par l’AC Milan après un scénario cruel, l’équipe de Thiago Motta aborde ce derby avec la ferme intention de retrouver le sourire.

Le dernier affrontement entre les deux clubs, remporté 2-0 par la Juve en novembre grâce à Timothy Weah et Kenan Yildiz, illustre l’écart qui sépare les deux formations. Cependant, Juventus reste en quête de constance pour rattraper son retard sur les équipes du top 4.

Torino en quête de rédemption

De son côté, le Torino traverse une période délicate. Sous pression après un début de saison prometteur, Paolo Vanoli peine à redresser la barre. Les Granata, englués dans une dynamique de seulement deux victoires à domicile cette saison, peinent également à marquer, avec seulement quatre buts inscrits sur leurs dix derniers matchs.

Leur dernier succès face à la Juventus remonte à 2015, une éternité pour les supporters. Une victoire samedi relancerait une équipe qui se retrouve six points derrière son total de la saison dernière à la même période.

Avec 27 défaites et un seul succès face à la Juve depuis 2000, le Torino démarre ce derby en position d’outsider. Mais dans un match où l’enjeu dépasse souvent la logique, les Granata tenteront de briser cette malédiction, tandis que la Juve cherchera à maintenir sa suprématie et rester dans la course aux premières places du classement.

Le coup d’envoi sera donné samedi soir au Stadio Olimpico Grande Torino, dans une ambiance électrique, fidèle à ce rendez-vous historique.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder, y compris la chaîne TV, les détails du streaming et plus encore.

Sur quelle chaine suivre le match Torino - Juventus ?

La rencontre entre le Torino et la Juventus, prévue ce samedi à partir de 18h, ne sera diffusée sur aucune chaine en France. En revanche, il vous sera possible de visionner le match en streaming via L'Equipe Live Foot du média L'Equipe.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) afin de regarder les matchs via votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lorsque vous streamez. Si vous n'êtes pas sûr du VPN à utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Torino vs Juventus

Serie A - Serie A Stadio Olimpico Grande Torino

Le match de Serie A entre Torino et Juventus se jouera au Stadio Olimpico Grande Torino à Turin, Italie.

Il débutera à 18 heure, heure française, ce samedi 11 janvier 2025.

Infos des équipes et groupes

Infos de l'équipe Torino

Le manager de Torino, Paolo Vanoli, s'inquiète de la disponibilité de Saul Coco et Samuele Ricci après que le duo ait subi des coups lors du match contre Parme.

Perr Schuurs et Duvan Zapata sont des absents de longue date pour cause de blessure au club. L'absence de Zapata signifie que Che Adams, Yann Karamoh et Antonio Sanabria se disputeront une place en attaque.

Infos de l'équipe de la Juventus

Dusan Vlahovic et Francisco Conceicao se sont entraînés séparément et restent donc incertains, tandis que l'entraîneur de la Juve, Thiago Motta, devra se passer de Arkadiusz Milik, Bremer et Juan Cabal en raison de blessures.

De plus, le milieu de terrain Manuel Locatelli purgera une suspension d'un match lors du derby.

