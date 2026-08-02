Victor Osimhen pourrait bien devenir l'attaquant le plus convoité au cours des dernières semaines de l'actuel mercato estival, si Galatasaray et le joueur lui-même ouvrent la porte à son départ, et tous les indices laissent penser que cela pourrait se produire.

Tottenham a d'ores et déjà soumis une première offre pour s'attacher les services de l'attaquant nigérian, d'une valeur d'environ 60 millions d'euros, mais le club turc l'a refusée.

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Au sein du Barça, la rumeur circule depuis des semaines qu'Osimhen pourrait partir contre environ 75 millions d'euros, mais son salaire colossal représente l'obstacle le plus important, puisqu'il touche près de 15 millions d'euros nets, en plus des primes, et qu'il détient l'intégralité de ses droits à l'image, selon le journal catalan « Sport ».

L'opération serait extrêmement coûteuse s'il n'acceptait pas de baisser son salaire, une chose à laquelle le joueur n'a pas songé jusqu'à présent.

Des problèmes en Turquie

Ces derniers jours, des rumeurs ont circulé faisant état de problèmes fiscaux entre le joueur et Galatasaray, et l'on a également dit qu'Osimhen avait abandonné le brassard de capitaine de l'équipe, autant d'indices qui pourraient traduire un changement d'atmosphère imminent.

L'Atlético de Madrid s'est renseigné au sujet du joueur, mais s'est lui aussi retiré en raison de son salaire élevé. Quant au Barça, il n'étudie pas cette possibilité pour le moment, tout en reconnaissant qu'Osimhen est un attaquant du plus haut niveau.

Il ne reste plus qu'à attendre pour savoir ce que réserveront les prochains jours, et si le Nigérian acceptera finalement de partir, d'autant qu'il se sentait à l'aise ces deux dernières années en Turquie.

Ce qui semble clair, c'est qu'Osimhen ne rejoindra pas l'Italie, car il possède dans son contrat une clause qui rend difficile sa vente à l'un des clubs du Calcio, Galatasaray devant en effet dédommager Naples à hauteur de 70 millions d'euros si cela se produisait. Sa prochaine destination pourrait donc être l'Angleterre ou l'Espagne.