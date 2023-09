Diego Simeone s’en prend sévèrement au Real Madrid

Diego Simeone a répondu aux critiques dirigées contre le corps arbitral lors de la victoire (3-1) de l’Atletico Madrid contre le Real Madrid.

La rivalité intense entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid ne se limite pas au terrain, elle se poursuit également en dehors. Après le dernier match qui a opposé ces deux géants du football espagnol dimanche dernier, une nouvelle polémique autour de l'arbitrage a éclaté. La chaîne TV officielle du Real Madrid a vivement critiqué les décisions arbitrales, ce qui a suscité une réaction immédiate de la part de l'Atlético Madrid.

Diego Simeone dézingue les Merengues

L'entraîneur emblématique de l'Atlético, Diego Simeone, a pris la parole après la victoire de son équipe contre Osasuna, et il a exprimé son soutien aux déclarations de son président, Enrique Cerezo, qui avait précédemment accusé le Real Madrid de créer un climat insupportable pour les arbitres. Selon Simeone, ces critiques constantes envers les arbitres contribuent à un atmosphère tendu qui peut avoir un impact négatif sur les décisions arbitrales dans les matches à venir.

« Miguel finit par dire ce que beaucoup ne veulent pas commenter. Après le match, on parlait plus de l'arbitre que de ce qui s'était passé et c'est une façon de générer ce trac qui est généré lorsque l'arbitre qui va diriger reçoit tout ce que le match précédent a reçu, » a déclaré Simeone.

Ces mots renforcent les soupçons selon lesquels les critiques constantes émanant du camp madrilène peuvent exercer une pression indirecte sur les arbitres, les poussant à prendre des décisions plus favorables au Real Madrid.

Une série de controverse sur l'arbitrage

Cette nouvelle polémique vient s'ajouter à une série de controverses autour de l'arbitrage en Espagne, qui ont suscité des débats enflammés dans le monde du football. Les accusations de partialité envers les arbitres et les discussions interminables sur les erreurs d'arbitrage ont terni l'image de la Liga espagnole.

L'incident récent met également en lumière la nécessité d'une réforme de l'arbitrage en Espagne. Les acteurs du football, y compris les clubs, les joueurs et les fans, appellent de plus en plus à une modernisation du système arbitral pour garantir une plus grande transparence et objectivité.

Il est important de noter que la polémique actuelle ne se limite pas uniquement au Real Madrid et à l'Atlético Madrid. D'autres clubs espagnols ont également été impliqués dans des controverses similaires, ce qui soulève des questions de l’impartialité au niveau des décisions arbitrales en Espagne.