Diego Simeone prolonge à l'Atletico

L'Argentin Diego Simeone a signé ce jeudi un nouveau contrat avec l'Atletico Madrid. Il est désormais lié aux Matelassiers jusqu'en 2022.

L'idylle entre Diego Simeone et l'Atletico Madrid est partie pour durer. Le technicien argentin a lié ce jeudi son avenir à celui du club espagnol et ce pour trois autres saisons. Une bonne nouvelle pour les Rojiblancos et leurs nombreux supporters.

Il n'est pas précisé si Simeone a bénéficié d'une revalorisation salariale avec son nouveau bail. Pour rappel, son précédent contrat lui garantissait déjà la meilleure rémunération parmi tous les coaches en Europe, avec un chèque annuel de 3.3M€ annuels.

Simeone entraine l'Atletico Madrid depuis l'exercice 2011/12. Il en est donc à sa huitième année à la tête de l'équipe. Dans l'histoire de club, aucun entraineur n'est resté aussi longtemps à ce poste. Et le record ne va faire qu'accroitre avec ce nouveau contrat paraphé.

Avec Simeone à sa tête, l'Atletico a conquis un titre de champion d'Espagne, une Coupe du Roi et aussi disputé deux finales de Ligue des Champions. Cette saison, les Rouge et Blanc rivalisent de nouveau pour le titre de champion. Et, ils sont concernés par la phase à élimination directe de la C1 pour la sixième fois d'affilée.

L'annonce de la prolongation de Simeone intervient une semaine avant le match crucial de Ligue des Champions contre la Juventus de Turin. Un vrai signe de confiance de la part de ses dirigeants.

À noter qu'en 2016, "El Cholo" n'était pas loin de quitter Madrid pour une autre destination. Son ancien club de l'Inter de Milan avait fait des pieds et des mains pour le faire signer, mais sans succès. Simeone ayant choisi, au final, de rester fidèle à "l'Atleti" et au président qui l'avait fait venir, Enrique Cerezo.

Avant de débarquer à Vicente Calderon, Simeone avait dirigé plusieurs équipes dans son pays (River Plate, Estudiantes, San Lorenzo). À noter que sa sélection argentine l'avait aussi approché à l'issue de la dernière Coupe du Monde, afin de prendre la suite de Jorge Sampaoli.