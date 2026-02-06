Diego Simeone à l'Atlético Madrid, la fin d'une ère

L'ancien milieu de terrain a été nommé en décembre 2011 et est resté en poste depuis, menant l'équipe à des succès remarquables et remportant la Liga à deux reprises, devant le Real Madrid et Barcelone.

Selon Sport, l'Atlético s'interroge sur l'avenir de Simeone, un changement d'entraîneur potentiellement important étant à prévoir. L'Argentin est sous contrat avec l'Atlético jusqu'en 2027, après avoir été nommé en 2011, mais il entretiendrait des relations tendues avec Mateu Alemany, le nouveau directeur sportif du club. L'Atlético occupe actuellement la troisième place de la Liga, à 10 points du leader, Barcelone, et a été battu par Bodo/Glimt lors de son dernier match de phase de groupes de la Ligue des Champions. L'Atlético devra donc disputer un barrage pour accéder aux huitièmes de finale. Ses récentes contre-performances et des désaccords sur le marché des transferts mettent en péril le poste de Simeone.

L'Atlético doit composer avec le fait que Simeone figure parmi les entraîneurs les mieux payés du football mondial, avec un salaire de 13 millions d'euros par saison. Selon le rapport, il n'est devancé que par Simone Inzaghi (Al-Hilal), Pep Guardiola (Manchester City), Mikel Arteta (Arsenal) et, plus étonnant, David Moyes (Everton). Simeone pourrait bien décider de quitter le club s'il n'atteint pas ses objectifs cette saison, mais remplacer une légende comme la sienne serait une tâche immense.

Alemany aurait déjà entamé la recherche d'un successeur potentiel et aurait ciblé Andoni Iraola, de Bournemouth. Ce dernier préférerait rester en Premier League, toujours selon le rapport, mais il est difficile de savoir si une offre sérieuse, en cas de limogeage de Simeone, le convaincrait.

Simeone a été un remarquable gardien du club, menant l'Atlético à un succès moderne quasi sans précédent.

Durant son mandat, l'Inter a remporté deux fois la Liga, deux fois la Ligue Europa, une Coupe du Roi et une Supercoupe d'Espagne. Il a également remporté deux fois la Supercoupe de l'UEFA et a été deux fois finaliste de la Ligue des Champions. Il a été élu entraîneur de l'année de la Liga à quatre reprises.

Simeone a cependant révélé son rêve d'entraîner l'Inter à l'avenir, club pour lequel il a joué entre 1997 et 1999.

Il a déclaré : « Cela ne dépend pas uniquement de moi, mais je m'imagine bien entraîner l'Inter un jour. Je pense que cela se réalisera.

Ils jouent très bien, ils ont de la personnalité et une vision offensive claire. L'effectif est incroyable. Contre Milan, ils ont été proactifs. Ils n'ont pas su concrétiser leurs occasions, mais ils auraient pu gagner. Ils le méritaient. Nous devons imposer notre jeu et savoir que nous pouvons les battre. »

Il a ensuite souligné leurs récents succès en Europe, les plaçant en tête des prétendants au titre sur le continent, ajoutant : « En Ligue des champions, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Ils ont disputé deux finales. Ils font partie des favoris pour la victoire et pour démontrer leur force, comme ils l’ont fait jusqu’à présent. »