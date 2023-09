L’équipe de France est tombée ce mardi contre une formation allemande plus déterminée et revancharde. Les Bleus ont été battus (2-1) à Dortmund.

Le Signal Iduna Park de Dortmund était le théâtre d’une rencontre de prestige entre l’Allemagne et la France. Leader de son groupe de qualification pour l’Euro, l’équipe de France s’est déplacée en Allemagne avec pour ambition d’enchaîner une nouvelle victoire pour se rassurer à 9 mois de l’Euro. Après les 90 minutes, les Bleus ont livré un match fade et insipide. Résultats des courses, une défaite logique (2-1) contre une Mannschaft déterminée.

Entre les transmissions douteuses, les errements défensifs et le manque d'idées offensives, la France a offert une prestation triste à ses supporters. Conséquence: une défaite logique contre l’Allemagne. Cette défaite, la première de l’année civile, ne fait pas plaisir à Deschamps. Le sélectionneur de l'équipe de France estime que son équipe n’a pas été à la hauteur surtout en début de match. Il note une prestation collective insuffisante.

Didier Deschamps (sélectionneur de l’équipe de France) : « Ça ne me fait jamais plaisir, et aux joueurs non plus. On a fait un début de match catastrophique. Après, j’ai fait des changements dans le onze oui, certains contraints. Mais même si l’Allemagne en face, ça permet de voir d’autres joueurs. Je ne peux pas dire qu’on a donné les deux buts. On a fait des choses intéressantes. Avoir moins de repères peut nuire à la prestation collective. C’est surtout le début du match, où on était en retard sur les duels et les déplacements. On n’a pas été assez agressifs, pas assez actifs. Après, on s’est remis dans le droit chemin. Evidemment, ce n’est pas ce que j’attendais, mais il y a des circonstances atténuantes. Le haut niveau, c’est ça aussi. C' est impitoyable. A la fin, ça fait une défaite pour nous ».

Aurélien Tchouaméni (milieu de terrain de l’équipe de France sur TF1) :

« Je ne dirais pas qu’il a manqué d'envie, car on reste des compétiteurs. Mais sur certaines phases de jeu, on a été moins efficaces que d’habitude. A ce niveau, ça se paye cash. Dans l’ensemble, on n’a pas fait un mauvais match. Ils avaient à cœur de faire un bon résultat et ils sont bien entrés dans leur match. Il va falloir rectifier lors des prochains matchs. Il y a encore des choses à travailler. Il ne fallait pas oublier la bonne période dans laquelle on était. Ça ne fait jamais plaisir de perdre, mais c’est le jeu ».

Jean-Clair Todibo (défenseur de l’équipe de France sur TF1) :

« Un début de partie où on est mal entrés. On se fait piéger dès la 4e minute. On aurait dû faire mieux. Après, on arrive à prendre le dessus, mais on manque un peu de réussite dans la cage. C’était à nous de les enfoncer aujourd’hui et on n’a pas réussi à le faire. Ma 1ère ? Oui, je l’ai honorée, mais j’aurais un goût amer car il y a la défaite et le 2e but est clairement pour moi car je rate ma passe ».

Kingsley Coman (attaquant de l’équipe de France sur TF1) :

« Ce qui n’a pas fonctionné ? Le but en début de match ne nous aide pas. On n’a pas eu beaucoup d’occasions. On avait une tactique différente des précédents matchs. J’ai essayé d’apporter du danger. Oublié le réveil au début ? Parfois, c’est comme ça. Ils (les Allemands) avaient beaucoup d’envie. Ils étaient dans une situation différente de la nôtre. Coup d’arrêt ? Oui, forcément, il y a toujours une remise en question après une défaite. Mais on sait qu’on a un super groupe et que c’est un amical ».