Didier Deschamps : « Kylian capitaine, c'est une décision du groupe »

Lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, Didier Deschamps est notamment revenu sur le capitanat de Kylian Mbappé.

Victorieuse sans trop se fouler d'une courageuse équipe de Gibraltar (0-3), l'Équipe de France affrontera ce samedi la Grèce au Stade de France. Une victoire contre les Hellènes offrirait 6 points d'avance aux Bleus en tête du classement et une qualification presque définitivement assurée pour l'Euro 2024. Comme toujours la veille d'une rencontre internationale, Didier Deschamps était présent lors de la traditionnelle conférence de presse. Il y a abordé les individualités françaises, l'adversaire grec et le capitanat de Kylian Mbappé, entre autres.

Mbappé capitaine, une décision de groupe

Interrogé sur la décision de faire de Kylian Mbappé le nouveau capitaine de l'Équipe de France, Didier Deschamps a parlé d'une décision collégiale : « Il assume totalement son rôle, et ce n'est pas uniquement sa décision, c'est celle d'un groupe. Il a la reconnaissance de tous, il ne surjoue pas. Quand il y a des demandes des joueurs, il me les fait remonter. Ce n'est pas une charge sur ses épaules, cela se fait naturellement. »

Le sélectionneur est ensuite revenu sur la très grande forme d'Antoine Griezmann : « Même si il a eu des périodes depuis 2018 où ça a été compliqué, il a toujours eu une très bonne influence en Équipe de France et a très souvent été décisif. Il y a toujours du contenu chez Antoine, il est généreux. Qu'il soit plus épanoui en ce moment, c'est très important. L'environnement de l'Atlético de Madrid lui convient bien. »

L'ancien entraîneur de l'OM a ensuite été interrogé sur la concurrence entre Ousmane Dembélé et Kingsley Coman qu'il a loué : « Ce sont des joueurs qui ont un peu le même profil même si Ousmane a un peu plus de capacités de courses et de profondeur. Coman a la capacité de jouer sur les deux côtés. C'est une bonne concurrence, l'un peut profiter par moments de la fatigue de l'autre. C'est un privilège d'avoir ces deux joueurs, ils peuvent forcément encore bonifier ce qu'ils savent faire. »

Dernières questions sur les individualités, la hiérarchie au poste de latéral droit et la présence de Randal Kolo Muani. Pour la première, DD a fait simple avec son éternel sourire : « Elle est pas mal celle-là, si je dis que j'ai une hiérarchie vous savez qui joue demain? Une hiérarchie c'est plutôt pour les tournois, c'est bien d'avoir deux joueurs de ce niveau là pour le même poste. » Sur la seconde, il n'a pas tari d'éloges : « Randal est en constante progression, je crois savoir qu'il est pas mal sollicité pour la saison prochaine. Mais il y a pas mal de joueurs offensifs pour ce poste avec des profils différents comme Christopher Nkunku ou Marcus Thuram. C'est bien cette diversité. »

Ne pas sous-estimer la Grèce



Après la situation de l'Équipe de France, Didier Deschamps a été interrogé sur la Grèce, futur adversaire des Bleus : « C'est une très belle équipe, avec ce que Gustavo Poyet peut amener dans l'agressivité. Ils font de bonnes choses avec des joueurs qui aiment avoir le ballon dans les pieds et jouer par les flancs. On aura un très bel adversaire face à nous. » Gustavo Poyet, un sélectionneur de DD connaît bien : « J'ai passé une année avec lui, une belle année sur le plan humain. Il amène sa patte à cette équipe grecque, un peu de sa grinta du sud-américain. »



Pour terminer cette conférence de presse, le sélectionneur a fait le point sur les équipes et avant tout sur les titulaires à attendre ce lundi : « Les 23 sont disponibles et s'entraîneront aujourd'hui. Je ne vais pas faire des rotations pour en faire, j'ai bien l'équipe en tête mais rien n'est définitif. » Il faudra également assumer le statut de favori : « Je ne souhaite pas qu'on soit considérés comme favoris, ça ne nous garantira pas un résultat. On doit être sérieux et ne rien négliger. »