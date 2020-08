Didier Deschamps : "Je n'ai jamais attendu ou exigé des excuses" d'Adrien Rabiot

Les joueurs de l'équipe de sont arrivés ce lundi à Clairefontaine. Avec dans les rangs le "revenant" Adrien Rabiot, les Bleus vont se projeter sur les deux matches de la Ligue des Nations en (05/09) et contre la (08/09). Deux rendez-vous évoqués ce lundi lors d'un point presse par le sélectionneur Didier Deschamps, qui rappelle qu'il n'a "jamais attendu ou exigé des excuses" de Rabiot depuis son refus d'être réserviste pour la 2018.

Dans ce contexte, est-ce le moment opportun pour tenter de nouvelles expérimentations en match ?

Didier Deschamps : Je ne suis pas là pour tenter des expériences. On va faire des choses différentes. Comme à chaque fois, quand les joueurs sont sur le terrain, ce sera à eux de faire les meilleures choses possibles. Mais évidemment, dans l'analyse que j'aurai avec le staff, on tiendra compte de la condition particulière dans laquelle nous sommes, et aussi de la condition athlétique qui n'est pas maximale. Dans un mois ce sera différent. Tout le monde aura repris et aura des matches, mais c'est le haut-niveau, c'est la compétition, et chaque joueur a intérêt de mettre à profit le temps de jeu qu'il aura sur ces deux rencontres.

Le Covid-19 s'est déjà invité dans ce rassemblement. Comment réfléchissez-vous à la composition de votre équipe pour vendredi en anticipant un plan B voire un plan C ?

C'est vrai que l'équipe de France a été touchée avant le rassemblement, puisque deux cas positifs (Paul Pogba et Houssem Aouar) ont été déclarés. Aujourd'hui, je suis censé avoir les 23 joueurs à disposition, donc j'ai la liberté totale pour choisir l'équipe qui commencera. On verra la condition des uns et des autres à travers les entraînements. Pour certains, ce sera peut-être préférable de démarrer le deuxième match plutôt que le premier. Mais je n'ai pas suffisamment d'éléments à ma disposition aujourd'hui, sans oublier que nous sommes passés à trois changements par match, donc il vaut mieux avoir le moins de joueurs possibles risquant de ne pas tenir 90 minutes.

Le fait d'être coupé du monde à Clairefontaine cette semaine et de jouer dans des stades vides en Suède et au Stade de France change-t-il votre approche pour ce début de ?

On s'adapte. C'est un contexte inhabituel. À Clairefontaine, on est plus au moins dans notre bulle, même s'il y a la venue de la presse habituellement et l'entraînement du lundi ouvert au public. La grande différence, ce sera pour les matches. Jouer dans des stades vides, c'est particulier. Je n'ai jamais connu ça en tant que joueur ou entraîneur de clubs, donc forcément au niveau émotionnel, de l'adrénaline, ce n'est pas évident. Mais les Suédois et nos amis croates seront logés à la même enseigne. On est dans la compétition. On va la jouer dans ce contexte très particulier, et ce sera le cas de nos adversaires aussi.

"Élargir les options tactiques avant l'Euro"

De la à l'Euro 2021, comment ménager les organismes des joueurs engagés dans une saison à rallonge tout en préservant l'intensité du haut-niveau ?

Dans des saisons normales, le calendrier est déjà chargé. Là, il va l'être encore plus, avec des joueurs qui auront coupé, et d'autres qui auront enchaîné. Forcément, il y aura une période où la fatigue sera présente peut-être plus tôt, même si la fatigue était déjà présente pour les joueurs internationaux qui vont souvent au bout avec leur club dans les compétitions européennes. On subit plus qu'autre chose. Les joueurs aussi. Ils doivent faire attention à tout ce qui concerne le hors-terrain. La récupération, l'alimentation. Mais même en faisant tout, on n'est pas à l'abris de blessures. Cette cadence infernale n'est pas inquiétante, mais elle peut créer des problèmes sur la santé physique des joueurs.

Avec les joueurs retenus, vous pourriez relancer le 3-5-2 de l'Albanie. Quelles sont à vos yeux les vertus de ce système ?

Ce n'est pas une question de relance. J'ai des choix à faire. Cela peut concerner ce système évidemment, mais chaque système a ses avantages et ses inconvénients. On a trop tendance à dire que les équipes qui jouent avec une défense à trois, qui peut être une défense à cinq, sont là pour se rassurer défensivement. Cela peut être le cas, mais ce système a aussi des avantages dans la conversation du ballon et dans la maîtrise. Ça a des avantages surtout pour nous par rapport à l'animation offensive, pour placer les joueurs offensifs dans les meilleures conditions, à leurs meilleurs postes, même si comme je l'ai dit il y a aussi des inconvénients.

Travaillez-vous ce système car vous sentez que l'équipe de France devient de plus en plus prévisible dans son animation ?

On a fait de très, très bonnes choses, qui nous ont amenés vers le sacre mondial. On est capable de le refaire. Mais on est dans une période, avec le report de l'Euro, où ça nous laisse un petit peu plus de temps. Avec les huit matches que l'on a, sur ce rassemblement, celui d'octobre et de novembre, j'ai la possibilité d'avoir plus de réponses, sans avoir de certitudes car cela peut bien marcher sur un match, et moins sur un autre. Je veux avoir des options différentes avant de se retrouver dans la ligne droite, au mois de mars, pour préparer l'Euro. Je crois que c'est quelque chose de positif, pour les joueurs aussi, d'avoir des options et des animations différentes au début ou en cours de match. J'ai ce souhait d'élargir la palette des options que l'on peut avoir.

"L'association Mbappé-Martial ne pose aucun problème"

Kylian Mbappé et Anthony Martial peuvent-ils être complémentaires en haut d'un 3-5-2 ? Quels sont leurs points communs et leurs différences ?

Leur association ne pose aucun problème. Ils jouent en club dans une position axiale. Ils peuvent aussi jouer sur un côté. Anthony plutôt à gauche, et Kylian à droite ou à gauche. Les deux joueurs ont une qualité commune, c'est quand même la vitesse et une bonne efficacité. Ils n'ont pas le profil d'un avant-centre type, mais la position axiale leur convient bien, même si quand ils sont dans l'axe ils vont souvent sur le côté, et quand ils sont sur le côté ils rentrent souvent dans l'axe. Anthony a un petit peu plus de puissance et est peut-être plus à l'aise que Kylian dos au but, mais les deux ont la capacité de faire des différences. C'est davantage vrai pour Kylian dans l'espace.

Anthony Martial est-il la meilleure alternative à Olivier Giroud ou le préférez-vous à gauche ?

Ce n'est pas une alternative. Il n'a pas les qualités ni le profil d'Olivier Giroud. Il peut être associé. Et même s'il alterne à Manchester, il était plutôt dans l'axe ces derniers temps c'est vrai, mais ça ne le dérange pas d'être sur un côté. Il est capable de jouer sur l'aile, à gauche de préférence, même s'il a une efficacité plus importante lorsqu'il est dans une position axiale. Ce qui est souvent le cas d'ailleurs, puisqu'il y a moins d'efforts à faire sur le plan défensif.

Avez-vous réfléchi à prendre Jules Koundé ?

Je suis sans arrêt dans la réfléxion et avant de prendre les 23, beaucoup de joueurs étaient concernés évidemment, dont Jules Koundé qui est appelé avec la sélection Espoirs. C'est une question de concurrence. Il réalise de très bonnes choses avec son club. Il fait partie des joueurs que l'on suit. Cette fois-ci, j'ai appelé Dayot Upamecano. Je ne suis pas là pour changer à chaque fois, mais c'est un jeune joueur et j'aurai l'occasion de voir ses performances aussi avec les Espoirs.

"Camavinga sera amené à avoir un certain temps de jeu"

Qu'avez-vous pensé du but d'Eduardo Camavinga et de sa prestation avec Rennes ce week-end contre ?

J'ai bien fait de le prendre (rires). Cela résume bien ce qu'est capable de faire Camavinga. Malgré son jeune âge, il montre de la maturité. Il est en pleine confiance. Je pense que le fait de savoir qu'il était sélectionné avec nous a été dans ce sens, mais ce n'est pas ça qui lui a permis de marquer ce but. Il a des qualités techniques, dans l'utilisation du ballon. Il met un but magnifique dans sa confection où on voit son corps complètement délié. Il fait deux ou trois feintes de corps sans pour autant toucher le ballon. Il a une aisance technique que l'on retrouve au milieu du terrain. Alors, si en plus il peut être décisif en zone offensive, tant mieux. Même si sur cette fin de match, il était utilisé dans un rôle différent puisque Rennes étant en infériorité numérique et qu'il jouait comme élément de côté, avec un pouvoir offensif un petit peu plus important.

Comment comptez-vous l'intégrer à l'équipe au vu de son jeune âge ?

Il est là, donc il est censé être là comme les autres. Il faudra évidemment le gérer, parce qu'il est jeune et que cela vient vite, mais à partir du moment où il fait partie des 23 il est censé pouvoir jouer autant que les autres. Je le gèrerai comme les autres. À partir du moment où il est là, il sera amené à avoir un certain temps de jeu forcément.

Doit-il être intégré tout de suite dans la perspective de l'Euro ?

Le fait de le prendre aujourd'hui, c'est considérer qu'il fait partie des joueurs susceptibles d'être dans la liste des 23 (pour l'Euro, ndlr), mais on peut considérer que c'est le cas aussi pour ceux que j'ai pris avant, et ceux que je prendrai en octobre ou novembre. J'aurai des choix à faire. Certains joueurs sont là parce qu'il y a des absents, ce n'est pas uniquement le cas de Camavinga. Peut-être aurais-je d'autres absents au mois de mai pour la liste avant l'Euro. Je ne le prends pas pour faire plaisir. Le jour de la liste, j'ai dit que c'était peut-être tôt, très tôt, mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas capable. Il a débuté il n'y a pas longtemps, cela met toujours un certain temps pour arriver au niveau international. Mais à partir du moment où je considère qu'il a le potentiel pour y être, la question c'est de savoir quand. Il est venu un petit peu plus tôt au vu des circonstances, mais je sais très bien qu'il a le potentiel pour faire partie intégrante de cette équipe de France tôt ou tard.

Avez-vous prévu de parler avec Antoine Griezmann de la situation au Barça ? Quels messages comptez-vous lui faire passer ?

Je vais échanger avec Antoine (Griezmann) comme avec la plupart des joueurs. Chacun a des situations bien différentes, cela rentrera dans notre discussion. Je n'ai pas de messages particuliers à lui faire passer. Il n'a pas connaissance aujourd'hui de ce qui pourrait se passer. On parle de Messi, pas Messi, d'un nouvel entraîneur qui fera peut-être des choses différentes. J'espère pour lui qu'il sera dans un bon environnement, et les meilleures dispositions, pour qu'il puisse donner la pleine mesure de ses qualités. Il n'a pas ce souci avec nous, parce qu'il sait ce que j'attends de lui, mais je ferai le point avec lui comme je le fais avec les autres joueurs.

"Upamecano a tout pour être performant au haut-niveau"

Derrière Raphaël Varane, Dayot Upamecano peut-il s'installer sur la durée dans un secteur de jeu déjà fourni ?

Dès qu'un joueur arrive, on dit que c'est le successeur d'un autre. Si je le prends, c'est que je suis convaincu qu'il a tout pour être performant au haut-niveau. Il le prouve avec son club. Il est très bon dans le duel, il a une bonne présence athlétique, il est rapide et utilise très bien le ballon. Il a encore une bonne marge de progression. Qu'il ait 21 ans ou 30 ans, cela ne change rien pour moi. Ce sera à lui d'être performant quand il sera sur le terrain.

Deux de vos défenseurs centraux, Varane et Lenglet, restent sur ce qui peut être la pire soirée de leur carrière de footballeur. Ces deux matches peuvent-ils laisser des traces ?

Je pense qu'il y a toujours pire. Cela fait partie de la carrière d'un joueur d'avoir des contre-performances, mais je pense que sur toute la saison ce sont deux joueurs qui ont été très réguliers et à un très bon niveau. Pour les défenseurs, quand ils ratent un match, ça a de lourdes conséquences parce qu'il y a but derrière. Mais un compétiteur enchaîne les matches, il passe au suivant, et je ne leur parlerai pas de ces rencontres. Il y en a eu d'autres, cela fait partie de leur vie et je suis sûr qu'ils n'ont pas de séquelles par rapport à ça.

Quelles ont été les motivations de la sélection de Lucas Hernandez et à quel poste le préférez-vous ?

Lucas fait partie intégrante de ce groupe. Il a connu pas mal de blessures la saison dernière, avec un temps de jeu réduit. Il est en recherche de rythme, mais je ne me fais pas de soucis pour lui. J'espère que pendant la saison il aura un maximum de temps de jeu. Il est capable de jouer à gauche dans une défense à quatre, en étant dans le couloir ou central. Sa polyvalence est intéressante parce qu'elle permet de couvrir les deux postes. Je peux l'utiliser aux deux sans aucun problème.

"Je ne ferai pas de Rabiot un cas à part"

Allez-vous parler avec Adrien Rabiot ?

Je parlerai avec Adrien (Rabiot) comme avec les autres joueurs. Cela peut prendre un petit plus de temps pour certains, mais je n'ai pas à parler de la teneur de nos discussions. Ce sera une discussion entre un sélectionneur et son joueur. Je n'en ferai pas un cas à part, même si avec ce qui s'est passé on devra discuter.

Attendez-vous des regrets de sa part et des garanties sur ses intentions pour l'avenir ? Souhaitez-vous qu'il s'exprime publiquement ou une explication interne suffira ?

On m'a déjà posé cette question, et ce depuis deux ans. Je n'ai jamais attendu ou exigé d'excuses officielles, qu'elles soient publiques ou non. Il s'est passé ce qui s'est passé. On ne peut pas revenir en arrière. On discutera, on parlera. Il aura son ressenti. Il attend certainement des réponses de ma part, qu'il aurait pues avoir bien plus tôt. Je ne dis pas aux joueurs de ne pas s'exprimer, il le fera s'il le souhaite. Je leur laisse la liberté de faire et de dire ce qu'ils veulent à la limite. Mais le plus important, c'est ce qu'on se dira en tête à tête. Je ne demande rien et je n'attends rien, comme je n'attendais rien avant aussi. Ça a peut-être été mal interprêté. On a pu dire qu'il avait tenu des propos injurieux alors qu'il n'a jamais tenu de propos injurieux, encore moins envers moi. Il a eu une prise de position à un moment. Je ne vais pas passer toute ma discussion avec lui là-dessus. On fera le point, puis on basculera sur le reste, parce qu'il est là et qu'il est concerné par les deux matches qui nous attendent au même titre que les autres joueurs.

Comptez-vous vous passer des Parisiens pour France-Croatie alors qu'ils joueront à Lens deux jours plus tard ?

Je me suis déjà exprimé là-dessus. C'est loin d'être l'idéal d'avoir un match deux jours après pour ces joueurs. Je n'ai pas encore pris de décision. Je verrai. Je vais déjà penser au premier match où il n'y a pas de problèmes par rapport à ce match. Je discuterai avec les joueurs pour prendre la meilleure décision, même si la meilleure décision pour moi ne sera pas forcément la meilleure pour tout le monde.