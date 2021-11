Didier Deschamps : "Pour certains, l'équipe de France est une bouffée d'oxygène"

Vous disposez de cinq jours avant le premier match, c'est un temps relativement long que vous aviez perdu lors des précédents rassemblements, comment allez-vous les mettre à profit ?

« Je ne vais pas me plaindre d'avoir une semaine complète pour préparer le match du Kazakhstan. Bien évidemment, ça permet dans un premier temps d'avoir une récupération totale pour l'ensemble des joueurs et dans un deuxième temps d'avoir des séances d'entraînements qu'on n'avait pas eues en septembre et en octobre. Oui, c'est mieux à tous les niveaux. »

Par rapport au précédent stage, est-ce que vous retirez un peu de frustration sur le fait de ne pas avoir pu donner plus de temps de jeu aux jeunes joueurs ?

« Le temps de jeu pour les jeunes ou les moins jeunes c'est mieux à travers les matches. Sur le dernier rassemblement avec une demi-finale et une finale à jouer il y a des joueurs qui ont eu peu de temps de jeu ou pas du tout. Est-ce que ce sera plus le cas sur ce rassemblement ? Je ne sais pas. L'objectif contre le Kazakhstan c'est d'être qualifié. Toute notre concentration doit être là-dessus. Il faut arriver samedi au Parc avec toute notre détermination et nos forces pour gagner ce match. »

A deux matches de la fin de l'année, quelle est la plus grosse leçon apprise sur le plan individuel et collectif ?

« Je n'ai pas de leçon à tirer, j'ai des analyses que je fais après chaque rassemblement, après chaque match. Ne me demandez pas à travers cette question de faire un bilan parce qu'il y a encore deux matches à jouer.

Mais je vais quand même y répondre parce que c'est une année où il y avait trois objectifs pour nous : il y en a un que l'on n'a pas atteint. Vous le savez, moi aussi. On a atteint le titre à travers la Ligue des Nations et le dernier objectif à aller chercher, c'est la qualification. »

Cette rencontre face au Kazakhstan au Parc des Princes, n'a-t-elle pas des airs de France-Bulgarie 1993 ?

« Il n'y a que vous qui y pensez. Certes c'était au Parc. Ce qui est derrière est derrière, on ne peut rien y changer. Certains joueurs n'étaient pas nés. On est au Parc, vous savez pourquoi on y est. C'est très bien que l'on puisse jouer à Paris. »

Pour se qualifier, allez-vous devoir réaliser une meilleure première période que lors des deux matches précédents ?

« L'essentiel reste le résultat, sur les deux matches on a eu deux premières mi-temps beaucoup plus difficiles. J'ai bien conscience qu'il faut bien débuter et qu'il faut mieux maîtriser le milieu et la fin mais on parle de la Belgique et de l'Espagne. On avait de la qualité en face. Mais le Kazakhstan ce n'est pas les mêmes forces. Le match aller dans des conditions spéciales n'était pas évident et cette équipe a pris des points contre l'Ukraine. Il ne faut pas avoir des craintes et respecter l'adversaire. Plus on maitrisera, moins on laissera de place à l'incertitude. »

Comment s'organiser en défense sans Varane et Kimpembe ?

« Evidemment, je préfère avoir tous les joueurs à disposition. Parfois c'est en défense, d'autres fois c'est au milieu. Il faut faire en sorte de maîtriser le plus possible. Cela m'amènera à avoir un système de départ qui amènera la meilleure animation offensive possible face à un bloc bas. Il faudra de la créativité, des prises d'initiatives et bien défendre. »

Il y a le retour en forme de Griezmann avec l'Atlético de Madrid, est-ce que cela vous rassure par rapport à la saison dernière quand il jouait au Barça ?

« C'est mieux quand un joueur arrive en pleine confiance avec de bonnes performances en club. C'est aussi arrivé qu'Antoine vienne et soit dans une situation difficile en club et il a été performant avec nous. Les joueurs ne peuvent pas tout le temps être performants. Pour certains joueurs c'est un pur bonheur et pour d'autres c'est une bouffée d'oxygène de venir en Equipe de France. C'est un contexte différent. »

Dans quelques semaines on saura qui va remporter le Ballon d'or. Est-ce que vous sentez que cela prend beaucoup de place dans l'esprit de Karim Benzema ? Et pour vous doit-il le remporter ?

« Il faudra lui demander. C'est une récompense individuelle importante et prestigieuse. A partir du moment où il est dans la liste des postulants et est même un candidat très sérieux pour le gagner, et non pas parce que je suis son sélectionneur et Français, je lui souhaite de le gagner par rapport à tout ce qu'il a fait cette saison avec son club et l'équipe de France. »

En quoi ce trophée de Ligue des Nations peut aider à préparer ce rendez-vous face aux Kazakhstan et sur quoi allez-vous axer votre travail cette semaine en ayant cinq jours pour vous préparer ?

« Gagner un titre, il n'y a rien de mieux. C'est la meilleure vitamine pour l'esprit compétiteur des joueurs. Ça permet de confirmer la valeur de cette équipe de France, surtout de par la qualité que l'on avait en face avec la Belgique et l'Espagne. Ça ne nous donne pas de garanties non plus si ce n'est que l'on est capable de faire de très bonnes choses. Vous insistez beaucoup sur le fait que l'on ait cinq jours avant le prochain match, j'ai l'impression que l'on a deux mois. C'est mieux mais comme je l'ai dit, l'important c'est d'avoir les phases logiques entre deux matches, à savoir récupération totale et le fait de pouvoir travailler pour préparer le match, là on a suffisamment de temps. Les deux premiers jours pour ceux qui ont joué ce week-end seront plus axés sur de la récupération pour après basculer mercredi sur de la préparation spécifique pour le match de samedi.

Olivier Giroud a fait plusieurs sorties médiatiques pour parler de sa situation avec la sélection et a aussi donné un avis sur ce qui n'avait pas fonctionné à l'Euro. Est-ce qu'il se tire une balle dans le pied ?

« Chaque joueur est libre de donner son ressenti, son avis par rapport à sa situation. Le plus important pour moi, ce sont les discussions que je peux avoir avec les joueurs. Et Olivier le sait ! »

La situation de Paul Pogba en club est un peu plus délicate, comment comptez-vous avoir le meilleur Paul Pogba pour ce rassemblement ?

« Vous savez l'importance de Paul en équipe de France où il est un cadre, un leader. Ce n'est pas la même situation qu'il a à Manchester et forcément avec son carton rouge et sa suspension de trois matches, il va faire partie de cette liste de joueurs qui est heureux de venir ici. »

Dans les prochaines semaines seriez-vous capable de sélectionner un joueur qui a 29 ans, qui ne joue pas la Coupe d'Europe et est au RC Lens (Jonathan Clauss)?

« Je regarde beaucoup de matches et beaucoup de joueurs, dont celui dont vous me parlez. Ce n'est pas le buzz qui va m'amener à sélectionner un joueur. On le suit après les caractéristiques dont vous parlez, ce n'est pas un critère en soi. Après c'est une question de concurrence au poste. Je sais que vous êtes en attente à chaque sélection de nouveautés mais je ne suis pas là pour faire des nouveautés à chaque sélection. Pour faire un parallèle par rapport à l'âge, Jordan Veretout a plus ou moins le même âge et est arrivé tardivement. Alors peut-être qu'il joue à Rome et en Coupe d'Europe mais ça n'empêche pas, comme pour ceux qui peuvent avoir 18 ans, si à un moment j'estime que c'est le moment, je les sélectionnerai. »

L'absence de préparation pour la prochaine Coupe du monde va-t-elle vous obliger à revoir la manière dont vous allez composer votre groupe et votre onze de départ et à y apporter plus de continuité ?

« Il n'y aura pas de préparation et c'est un fait pour tout le monde. Je ne vais pas dire que c'est un souci en moins mais là ça va être de la récupération et pas de matches amicaux avant la compétition. Je n'ai pas toujours tous les joueurs disponibles. A ce stage-là, je n'ai pas Varane et Kimpembe, à un moment il n'y avait pas Kanté, il peut manquer d'autres joueurs. Il y a forcément un groupe d'une trentaine de joueurs qui est susceptible d'être appelé, à jouer beaucoup, peu ou pas du tout. Tous ces éléments entrent dans l'analyse que l'on a à faire avec mon staff technique avant de faire une liste pour une grande compétition. Ce qui n'exclut pas un appel heureux de dernière minute ! Mais c'est bien d'avoir déjà des données par rapport aux joueurs qui sont déjà venus pour pouvoir comparer poste par poste et choisir ceux qui nous semblent amener le plus de garanties. »