Didier Deschamps : "avoir un groupe de 23 prêts pour vendredi"

Le sélectionneur des Bleus a donné quelques indications sur le programme qui attend ses joueurs en début de rassemblement.

Le rassemblement de juin est toujours compliqué. Comment en faire en sorte de le faciliter ?

Quand il y a une compétition, il y a un objectif précis. Là, ils ont un calendrier tellement chargé... Ils ont tous besoin de repos. Oui, évidemment que c'est mon rôle et le rôle de mon staff de faire en sorte que ça se passe du mieux possible. Mais pour nous il y a deux matchs et six points à ajouter à notre compteur.





Avec le forfait de Ferland Mendy, vous avez rappelé Jordan Veretout. Cela veut-il dire qu’Eduardo sera considéré comme latéral gauche ?

On se retrouve dans la configuration du mois de mars, je considère qu'Eduardo a la capacité de pouvoir jouer aux deux postes. Si on en a besoin à gauche, il offre des garanties, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas l'utiliser au milieu





L’Arabie saoudite mène une campagne offensive pour attirer de nombreuses stars, quel regard portez-vous là-dessus ?

Je n'ai pas d'avis, il y a des périodes comme ça. Il y a eu avant d'autres pays qui ont lancé des campagnes pour mettre en valeur des championnats nationaux. Il y a eu les Etats-Unis, les pays asiatiques... La décision en revient aux joueurs de par leur situation. N’Golo Kanté en fait partie. Je n'ai pas de position rédhibitoire. Aujourd'hui, je vais faire en sorte de les suivre. Ce sont des choix de carrière importants. Qui sera concerné? Je ne sais pas encore.





N’Golo Kanté est d’ailleurs en discussion avec plusieurs de ces clubs. Un éventuel transfert mettrait-il un terme à sa carrière en Bleu ?

Je n’ai pas de position rédhibitoire par rapport au fait qu’il y ait des joueurs qui aillent là-bas. Je vais faire en sorte de les suivre, je ne sais pas encore comment. J’échange régulièrement avec les joueurs, que ce soit de ma propre initiative ou de leur part. S’il y a une décision à annoncer, c’est à eux de le faire. Je ne suis pas là pour conseiller les joueurs mais je peux leur donner mon avis.





En cette fin de saison où les joueurs sont fatigués, allez-vous adapter vos séances ?

J’ai fait en sorte d’avancer le rassemblement de par l’arrêt anticipé de certains joueurs pour faire une première partie de stage dédiée à du travail athlétique et avoir des données supplémentaires. Les joueurs, même s’ils étaient en décompression ou vacances, savaient qu’il y avait ce match-là. Ils savaient qu’il y avait une bascule sur le plan psychologique. L’objectif c’est d’amener ce groupe de 23 prêts pour vendredi, même s' il peut y avoir des différences sur le plan athlétique entre les uns et les autres.





Durant ce rassemblement, est-il possible qu'un joueur puisse partir pour pouvoir s’engager avec un nouveau club ?

Il n'y a pas de véto de ma part, même quand on était en compétition c’est déjà arrivé. Mais que les joueurs se déplacent ça non. Après il peut y avoir une demande spéciale qui conditionne la signature d’un joueur dans un club… à voir. Là, il y a jusqu'au 31 août, mais la porte est ouverte et le fait de faciliter le joueur concerné pour une éventuelle signature.





Philippe Diallo doit rencontrer Antoine Griezmann et Kylian Mbappé sur les questions concernant le droit à l’image. Est-ce que cela ne tourne pas un peu en rond ?

Ça fait partie des dossiers importants qu’il a à gérer. Le président a les intérêts de la fédération à défendre comme les joueurs ont leurs intérêts à défendre. Cela ne tourne pas en rond mais cela ne se fait pas en un claquement de doigt. A partir du moment où il y a de la bonne volonté des deux côtés on trouvera un accord. Aujourd'hui, ça n'a pas d'incidence car il n'y a pas de période de shooting mais c'est sûr que c'est un dossier qui n'est pas simple. C'est important qu'il y ait ce dialogue là. Je suis persuadé qu'il y aura une issue positive.





A quel poste, jugez-vous Marcus Thuram plus à l’aise ? Et avez-vous un avis à lui donner concernant sa future destination ?

Marcus lui aussi a évolué à différents postes et dans différents systèmes. Il est plus à l’aise dans un poste axial même s’il a la capacité à évoluer sur un côté peut être plus à gauche qu’à droite et dans un registre qui est différent de Nkunku. Marcus, il a un conseiller qui est à domicile (Lilian Thuram) et qui saura lui faire passer son avis. Ça sera sa décision. Il y en a d’autres des joueurs internationaux français qui sont libres.