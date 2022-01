Didier Deschamps au chevet des enfants malades

Vainqueur de la Ligue des Nations avec les Bleus contre l'Espagne (2-1), Didier Deschamps a pu terminer l'année 2021 de manière positive, quelques mois après avoir échoué à l'Euro... Le sélectionneur de l'Équipe de France débute ainsi 2022 sous le signe de la solidarité, lui qui est le parrain de l'opération pièces jaunes pour la quatrième fois consécutive.

Fin de campagne le 5 février

Cette opération, présidée par Brigitte Macron, permet de collecter des fonds pour financer des projets destinés à améliorer le quotidien des enfants hospitalisés. En tant que parrain, l'ancien joueur de la Juventus Turin et de l'Olympique Marseille était donc présent, mardi, à la poste du Louvre pour lancer la campagne 2022, qui se terminera le 5 juillet février prochain. Un honneur mais surtout un plaisir pour Didier Deschamps.

"C'est une cause à laquelle je suis très sensible. Si ma notoriété peut permettre d'aider l'association c'est bien. Je crois que cela me fait plus plaisir à moi d'aller voir ces enfants qu'à eux de me voir. Ils ont toujours la banane et une joie de vivre incroyable alors qu'ils sont dans des situations très difficiles. Ça donne moins envie de se plaindre pour un oui ou pour un non", a expliqué le champion du monde 1998, qui regrette toutefois d'avoir été limité par les contraintes sanitaires liées à la pandémie de coronavirus...

Deschamps apporte son soutien à Camille

Didier Deschamps a aussi apporté son soutien à la jeune Camille, enfant de 8 ans luttant contre la maladie ayant été la cible d'intolérables insultes sur les réseaux sociaux. "C'est inadmissible. Ce n'est déjà pas possible quand c'est un adulte, mais un enfant... Tous ces sites doivent mettre en place des modérations et protéger les enfants", a pesté le Basque. Pour rappel, Camille, grande fan de football, avait simplement envoyé un message à Kylian Mbappé pour lui demander de rester au Paris Saint-Germain.