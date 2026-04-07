Dico menace l'Inter Milan dans le cadre du transfert de Bastoni

Le FC Barcelone a commencé à se mobiliser sérieusement pour renforcer sa défense en vue de la saison prochaine, Deco, le directeur sportif du Barça, ayant fait de l'acquisition d'un défenseur solide une priorité absolue.

Le Barça souhaite renforcer son cœur de défense avec un joueur international expérimenté qui viendrait compléter le duo de jeunes Pao Coparsi et Gerard Martin. Alessandro Bastoni, la star de l'Inter Milan, est le nom qui revient le plus souvent sur la table du Barça.



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Selon le journal espagnol « Sport », Bastoni et l'Inter Milan sont parfaitement au courant de l'intérêt de Barcelone depuis des semaines, voire des mois. Toutes les parties sont donc prêtes à conclure l'un des plus gros transferts du mercato estival, mais à des conditions totalement différentes entre les deux camps.

Ces derniers temps, les contacts entre les clubs et le joueur ont dépassé le simple stade de la prise de contact, les négociations ayant bel et bien commencé. Des informations ont filtré selon lesquelles Barcelone aurait présenté une première offre officielle s'élevant à 45 millions d'euros, avec un salaire annuel net supérieur à 5 millions d'euros pour Bastoni.

Ces chiffres ne correspondaient pas aux ambitions de l'Inter Milan, qui a lancé ces dernières heures une campagne visant à réconcilier le joueur avec les supporters, d'autant plus que le défenseur était la cible de critiques après son expulsion face à la Bosnie-Herzégovine, qui a entraîné l'élimination de l'Italie de la Coupe du monde.



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Giuseppe Marotta, président de l'Inter Milan, s'est exprimé dans les médias pour affirmer son soutien inconditionnel à Bastoni, soulignant qu'il n'était pas nécessaire de se séparer de l'un des principaux atouts du club. Il a toutefois précisé que si le joueur souhaitait relever de nouveaux défis professionnels, comme un transfert à Barcelone, son départ devrait garantir un retour financier important.

Selon des informations en provenance d'Italie, le transfert ne se ferait pas pour moins de 60 millions d'euros.

Deco refuse de se lancer dans une surenchère publique : alors que Barcelone a fait une offre, l'Inter a relevé ses exigences, ce qui a conduit à une impasse dans les négociations. Face à ce bras de fer habituel, Deco a commencé à mettre en œuvre une option alternative pour avertir les Nerazzurri et le joueur qu'il pourrait abandonner le transfert si le prix demandé n'était pas revu à la baisse.

Le journal a indiqué que Barcelone s'intéressait à nouveau au défenseur colombien John Lukomi, de Bologne, qui fêtera ses 28 ans cet été, un joueur sur lequel le club s'était déjà renseigné il y a plus d'un an.

Lukomi occupe une place de choix sur le marché des transferts des défenseurs depuis des mois, alors que des clubs anglais comme Sunderland et Bournemouth, ainsi que des clubs turcs comme Galatasaray et Fenerbahçe, attendent que Bologne donne son accord pour négocier le départ de l'un de ses piliers.

Le départ de John Lokomi semble inévitable, son contrat expirant en 2027 et le joueur n'ayant pas accepté l'offre de prolongation. Des sources à Bologne confirment que Barcelone est entré en scène avec force, Deco souhaitant conclure rapidement l'affaire si les négociations avec Bastoni échouaient.



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