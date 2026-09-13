Dick Schreuder tire une conclusion très douloureuse après la débâcle du NEC

Tjaronn Chery tire la sonnette d’alarme après la douloureuse défaite 3-0 du NEC contre le SC Cambuur. Il va falloir que cela s’améliore rapidement à l’approche du choc contre la Juventus, jeudi, dans la phase de championnat de la Ligue Europa, telle est la conclusion du vétéran.

Après cette gifle en Frise, Chery a dû « reprendre son souffle ». Le milieu de terrain de 38 ans semblait se disputer après la rencontre avec des supporters du NEC ayant fait le déplacement dans le parcage visiteurs, même si cela n’a pas été abordé lors de son entretien avec ESPN.

« Ce que nous avons montré l’an dernier, on ne le voit plus cette année. Nous devons tous nous remettre en question, nous serrer les coudes et nous concentrer sur jeudi. Beaucoup de joueurs importants sont partis, et énormément de nouveaux joueurs sont arrivés. Ils doivent encore s’adapter. Ce que nous montrons tous ensemble est tout simplement insuffisant. Ce n’était vraiment pas bon », s’est lamenté Chery après la rencontre à Leeuwarden.

Dick Schreuder était particulièrement touché à la mi-temps, selon Chery. « S’il était en colère ? Oui, à juste titre. Moi aussi, je me suis mis en colère. Quelques joueurs se sont mis en colère. C’est normal quand on joue au football professionnel. Ce que nous avons montré aujourd’hui est absolument inadmissible. Nous pouvons faire beaucoup mieux. »

« Je pense que c’est de très loin le pire match que j’aie dirigé et vu. Je pense que c’est le pire match de toute ma carrière d’entraîneur », a tiré Schreuder comme dure conclusion après le faux pas de son équipe.

« Le pire de tout, c’est que l’on voit zéro intensité, zéro envie de gagner. Je pense que l’intensité est la chose la plus importante dans notre manière de jouer. Mais si elle n’est pas là, alors cela devient compliqué et cela ne ressemble à rien. Nous devons vraiment mieux faire », a lancé le coach, encore sous le choc, à son équipe.

« Au final, c’est moi l’entraîneur. C’est à moi de faire en sorte que nous fassions mieux et que nous ne nous présentions plus ainsi. Mais bon, comme je l’ai déjà dit : je pense que c’est de très loin le pire match que j’aie jamais dirigé », a conclu Schreuder.