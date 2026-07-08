Dick Schreuder remporte le prix Rinus Michels après une saison exceptionnelle avec le NEC

Dick Schreuder a été sacré meilleur entraîneur de l’Eredivisie lors de la dernière saison, remportant le prestigieux prix Rinus Michels. Âgé de 54 ans, le technicien a guidé le NEC vers une troisième place historique, devançant ses concurrents Peter Bosz (PSV) et Anthony Correia (Telstar).

Sous sa direction, le NEC a allié un jeu offensif séduisant à des résultats probants. Pendant une grande partie de la saison, les Nimeegens ont même visé la deuxième place et une qualification directe pour la phase de groupes de la Ligue des champions.

Au final, les Panhéristiques ont décroché la troisième place et les barrages de la Ligue des champions, leur meilleur classement historique en Eredivisie. Cette équipe surprise a par ailleurs récolté un nombre record de points : 59.

Les hommes de Schreuder ont aussi battu le record de buts du club (77) et signé un nombre historique de victoires (16), avant de chuter en finale de la Coupe des Pays-Bas, dominés 5-1 par l’AZ.

Bosz a certes mené le PSV au titre de champion des Pays-Bas avec brio, faisant du club de Eindhoven la meilleure équipe nationale pour la troisième saison consécutive. Un palmarès impressionnant, mais insuffisant pour devancer Schreuder au soir du vote.

Correia, ancien défenseur, a lui aussi créé la surprise en maintenant le Telstar en Eredivisie après une promotion inattendue.

Son style audacieux a été salué et il a assuré le maintien de son équipe lors de la dernière journée, au terme d’un duel héroïque face au FC Volendam. Correia est désormais l’entraîneur du FC Utrecht.