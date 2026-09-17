L’entraîneur du NEC, Dick Schreuder, a dévoilé sa composition pour l’affiche contre la Juventus. Le technicien n’a pas de grosse surprise en réserve. Côté italien, Teun Koopmeiners débute sur le banc.

Nikolas Polster gardera les buts en l’absence de Gonzalo Crettaz, qui se remet d’une blessure, tout comme Emre Mor. La défense à trois sera composée de Tobias Storm, Philippe Sandler et Almugera Kabar.

À droite du milieu à quatre, Ayodele Thomas devra apporter le danger nécessaire, tandis que Noé Lebreton prendra le côté gauche. Clement Bischof et Darko Nejasmic seront chargés de l’équilibre au milieu de terrain.

Devant, Dusan Tadic, Tjaronn Chery et Bryan Linssen devront se charger de l’efficacité offensive. Entre autres, Kaj Sierhuis, Bram Nuytinck et Perr Schuurs débuteront sur le banc de touche à l’Allianz Stadium.

Du côté de la Juventus, l’entraîneur Luciano Spalletti ne pourra pas compter sur Kenan Yildiz, le capitaine Manuel Locatelli et Khéphren Thuram. Les trois joueurs sont blessés. Lisez-en ici davantage sur la Juventus.

Composition de la Juventus : Grabara; Kalulu, Gatti, Lucumi, Çelik; Sarr, McKennie, Douglas Luiz; Alajbegovic, Woltemade, González.

Composition du NEC : Polster; Storm, Sandler, Kabar; Thomas, Bischoff, Nejasmic, Lebreton; Chery, Tadic; Linssen.