Diaz, première victime ? Mourinho se prépare à des décisions difficiles à Madrid

Après trois semaines d'entraînements intensifs, l'entraîneur portugais José Mourinho commence à imposer progressivement le style de jeu qu'il souhaite appliquer au Real Madrid, en s'appuyant sur un schéma tactique en 4-2-3-1 qui lui offrira de multiples options offensives, mais qui le placera dans le même temps face à un véritable casse-tête au moment de choisir son onze de départ lors de chaque rencontre.

Le journal espagnol Mundo Deportivo indique que le tiers offensif, la zone chargée de créer les espaces et de délivrer la passe décisive aux attaquants, connaît une abondance inédite d'options à la disposition du « Special One » lors de son retour à Santiago Bernabéu, treize ans après son départ.

L'Anglais Jude Bellingham est en tête de la liste des candidats pour occuper le poste de meneur de jeu à titre de titulaire, en particulier après sa prestation exceptionnelle avec sa sélection nationale lors de la dernière Coupe du monde, ce qui rend sa place quasiment assurée dans le onze de départ de Mourinho.

Mais la concurrence ne sera pas facile pour la star anglaise, car il est concurrencé par le Portugais Bernardo Silva, l'une des recrues phares de l'été en cours, qui est arrivé à la demande expresse de Mourinho lui-même, ce qui lui confère un avantage particulier dans les calculs de l'entraîneur portugais.

La stature de ces deux vedettes mondiales éclipse les autres options dont dispose Mourinho, au premier rang desquelles le Turc Arda Güler, dont le rôle au Real Madrid reste intermittent et qui n'a pas eu suffisamment d'occasions de faire ses preuves, ainsi que le Marocain Brahim Díaz, revenu au club après son prêt au Milan AC.

Bien que Brahim ait disputé plus de 30 matchs par saison au cours des dernières années, il n'a pas encore réussi à s'imposer comme un titulaire à part entière, ce qui limite ses chances de rivaliser pour le poste face au duo Bellingham - Bernardo Silva.

Et bien que le calendrier chargé de la nouvelle saison offre à Mourinho de nombreuses occasions de faire tourner son effectif, les exigences techniques élevées et la concurrence féroce pour les titres imposent à l'entraîneur portugais des choix difficiles, en particulier lors des matchs décisifs.