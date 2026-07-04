Diaz détrône Hakimi… 5 chiffres marquants pour les Lions de l'Atlas

La sélection marocaine a livré une prestation exceptionnelle en seconde période de son match contre le Canada en huitièmes de finale de la Coupe du monde, transformant le score nul et vierge de la première mi-temps en une large victoire 3-0, et confirmant ainsi sa forte présence dans les phases à élimination directe.

Ezzedine Ounahi a ouvert le score après une passe millimétrée d’Achraf Hakimi, qui a porté son total à 15 matchs en Coupe du monde, consolidant ainsi son record de joueur africain le plus capé de l’histoire de la compétition.

Hakimi a également délivré trois passes décisives, égalant ainsi le record établi par El Tahir El Khalaj lors de la Coupe du monde 1998 en tant que joueur marocain ayant délivré le plus grand nombre de passes décisives en Coupe du monde.

En fin de match, Ibrahim Díaz a d’abord servi Ounahi pour le deuxième but, avant d’adresser une dernière passe décisive à Sofiane Rahimi dans le temps additionnel (90^e+8). devenant ainsi le premier joueur africain de l’histoire à délivrer quatre passes décisives en Coupe du monde, dépassant Hakimi et El Khalaj, et n’étant qu’à une passe du Français Michel Oulissi, en tête du classement des passeurs décisifs.

Grâce à ce succès, les « Lions de l’Atlas » signent la quatrième victoire africaine en phase à élimination directe de l’histoire de la Coupe du monde, soit la moitié des succès du continent, l’Égypte, le Ghana, le Sénégal et le Cameroun ayant chacun gagné une fois. Le Maroc devient par ailleurs la première nation africaine à atteindre deux fois les quarts de finale, devançant le Cameroun (1990), le Sénégal (2002) et le Ghana (2010).

Les Marocains ont converti trois de leurs cinq tirs cadrés (60 %), soit le meilleur taux d’efficacité jamais observé en match à élimination directe depuis la collecte des statistiques officielles de la Coupe du monde en 1966.