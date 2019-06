Diani, M'Bock, Henry et les réactions après France-Brésil (2-1)

La France a composté son ticket pour les quarts du Mondial féminin. Après la rencontre, les Bleues ont exprimé leur immense satisfaction.

L'Equipe de a réussi ce dimanche à éviter le piège brésilien en 8es de finale de la Coupe du Monde. Bien que bousculées, les protégées de Diacre ont glané la victoire avec mérite. Un succès assuré en prolongation grâce à une réalisation salvatrice d'Amandine Henry. Après ce match éreintant, intense et riche en émotions, les Françaises ont fait part de leur bonheur et de leur grand soulagement.

Corinne Diacre (sélectionneuse de l'Equipe de France sur TF1) : "On les a eu à l’usure, j’aurais aimé qu’on joue plus en première période, on a un but refusé, on va chercher ce deuxième but ça va nous servir pour la suite ça va nous débrider."

Kadidiatou Diani (attaquante de l'Equipe de France sur TF1) : "On est passées par toutes les émotions. Ca a été difficile jusqu'au bout, mais on est contentes de s'être qualifiées. Si le but me manque ? Du moment que l'équipe gagne, alors c'est le principal. Et j'apprécie autant faire les passes décisives que de marquer. On a des jambes de feu ? Oui, c'est vrai qu'on a bien préparé ce Mondial et le but était d'arriver en forme pour cette compétition".

💬 Élise Bussaglia : "Oui la joie est mesurée après cette qualification difficile à aller chercher. On est juste en quart de finale, notre objectif est d’aller à ." #FIFAWWC pic.twitter.com/Id4ZbKkRoc — Goal France (@GoalFrance) 23 juin 2019

Griedge M'Bock (défenseure de l'Equipe de France sur TF1) : "Mon sauvetage à la 105e ? C'est arrivé vite. Mon premier réflexe est d'aller protéger ma cage. Et avec un peu de chance, je la sauve. Si on a eu peur ? Non. La force de notre équipe c'est de ne pas douter. Même lors des moments compliqués. Ce soir, on a montré notre force de caractère. C'est important. On est qualifiées. On est allées chercher cette victoire et on a montré qu'on est solidaires, qu'on est une équipe et c'est comme ça qu'on pourra aller au bout. Le public havrais nous a aidés, et boostés et on a senti ce soutien. Le Parc des Princes sera-t-il en feu en quart ? Oui, je l'espère".

Amandine Henry (milieu de l'Equipe de France sur TF1) : "Je suis super contente, car on partage les émotions toutes ensemble. Mon but ? D'habitude, je suis au 2e poteau et là j'essaye d'aller à la trajectoire. Je prends et ça rentre. Je n'arrive plus à me relever. On n'y croyait pas, et on a eu peur. On est super contentes. Prêtes pour les Américaines ? Il faut déjà voir leur match, il ne faut pas s'avancer".

Wendie Renard (défenseure de l'équipe de France, TF1) : "Le public a été à la hauteur, ils nous ont poussé jusqu'à la dernière minute, dans les moments où on n'était pas bien. C'est aussi pour eux. Maintenant il faut récupérer. On prend cette égalisation un peu bêtement, on n'y est pas au deuxième ballon, on a vu tout de suite qu'il n'y avait pas hors-jeu. Les coups de pied arrêtés font souvent la différence au haut niveau. Mais il faudra bien récupérer parce qu'on a laissé beaucoup de plumes".

💬 Gaëtane Thiney : "Ma non-titularisation ? Je l’ai très bien prise. On a discuté ce matin avec Corinne (Diacre). On est 23 joueuses pas seulement 11. J’ai vécu bien d’autre déceptions dans ma carrière" #FIFAWWC #FRA pic.twitter.com/KIs4o3OnZ2 — Goal France (@GoalFrance) 23 juin 2019

Gaëtane Thiney (milieu de l'équipe de France, TF1) : "C'est un match de , c'était magnifique. On marque ce premier but, c'est top, et puis ensuite on prend un but, ça arrive, et on a les ressources mentales pour arracher la victoire en prolongations, c'est génial. On va savourer cette belle victoire déjà car c'est une très belle équipe du .

Après cette nuit on pensera aux Etats-Unis. On verra tout ce qu’il ne va pas. On mettra la carapace sur les épaules pour voir ce qui a été et ce qui n’a pas marché puis on continuera notre bonhomme de chemin."

Valérie Gauvin (attaquante de l'équipe de France, TF1) : "C'est décevant sur le coup, surtout sur cette action-là, elle ne capte pas le ballon et me rentre dedans. Mais il a fallu switcher tout de suite et se remettre dans le match, c'est ce qu'on a fait. Je marque, Amandine marque ce but aussi, et on a réussi à tenir jusqu'au bout."

Propos recueillis par Adrien Mathieu au Stade Océane