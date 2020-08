Di Meco : "Si le PSG gagne, vous savez très bien qu'aucun supporter de Marseille ne se réjouira pour Paris"

L'ancien défenseur de l'OM voit bien le PSG remporter la C1 cette saison, mais ne pourra pas s'en réjouir pour autant.

Le PSG est à deux matches du premier sacre européen de son histoire. Bien évidemment, ces deux matches seront probablement les plus compliqués pour le club de la capitale, qui s'est fait très peur face à l' ce mercredi en quarts de finale de la . Commentateur de cette rencontre sur RMC, Éric Di Méco, qui commentera la demi-finale face à Leipzig, ne sera pas de la partie en cas de qualification pour la finale de la C1 du PSG. L'ancien Marseillais laissera sa place à Jérôme Rothen, qui a porté les couleurs du PSG.

Dans une interview accordée à Le Parisien, Éric Di Meco a confessé qu'il ne pourra pas être heureux si le PSG remporte la Ligue des champions : "Rien que le fait qu'on se pose la question prouve que la n'est pas un pays de football. En , quand le Real est en finale de la Ligue de Champions, ça grince des dents à Barcelone et personne ne s'en offusque. Si le PSG gagne, vous savez très bien qu'aucun supporter de Marseille ne se réjouira pour Paris".

"L'anomalie, c'est que le PSG ne soit jamais allé au bout"

"Comme mes copains de Paris me disent encore aujourd'hui qu'ils ont porté le deuil en 1993. Quand on me dit ça, ça me fait rire. Je ne comprends même pas que ça choque. J'ai 57 ans, je n'ai plus l'âge de ces guéguerres de supporters. Si le PSG gagne cette année, les Parisiens auront raison de se réjouir de leur immense exploit. Et ça n'enlèvera rien à ce qu'a fait l'OM en 1993", a ajouté l'ancien défenseur de l' .

Pourtant, Éric Di Meco considère que le PSG peut remporter la C1 cette saison : "Est-ce que le PSG a une chance de remporter la Ligue des champions cette année ? Oui. Paris est programmé pour aller au bout depuis un long moment maintenant. L'anomalie, c'est qu'ils n'y soient pas encore arrivés ! Le Bayern semble favori. Paris fait partie des challengers avec le Barca et . Cette année, le PSG a eu un tirage au sort facile".

"Ils vont devoir monter leur niveau de jeu pour gagner en demi. Ce qu'ils ont fait mardi soir ne sera pas suffisant. À part Neymar, les autres n'étaient clairement pas au niveau. Mais j'ai du mal à les enterrer sur ce match. C'était leur première rencontre européenne depuis cinq mois ! Il y avait des blessés. Au complet, Paris sera le favori de la demi-finale. C'est leur année !", a conclu le consultant RMC Sport. Avant de penser à gagner la C1, le PSG va devoir accéder à la finale et il faudra passer l'obstacle Leipzig pour cela.