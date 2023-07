Di Marzio dit tout sur Osimhen et le PSG

Quel prix pour Victor Osimhen, courtisé par le PSG ? On parle de 200M€.

Gianluca Di Marzio, spécialiste des transferts, a fourni des informations à wettfreunde.net sur Victor Osimhen, qui a été fortement lié à Man United, au PSG et au Bayern Munich.

"La situation est qu'il a un contrat de deux ans, donc Naples le renouvellera ou le laissera partir. Avec un contrat de deux ans, Naples sera dans une situation difficile".

"Le président du Napoli dit qu'il veut 200 millions et ce n'est pas une blague.

"Il a rencontré l'agent d'Osimhen et lui a dit que si nous devions laisser partir le joueur, vous deviez m'apporter deux cents millions.

"Tolani est parti à Newcastle pour quatre-vingts millions d'euros, donc la valeur d'Osimhen est au minimum de deux cents millions et personne ne paiera cela dans le climat actuel. Je sais que des clubs ont proposé 110 ou 120 millions d'euros, mais ce n'est pas suffisant."

Seul le PSG est prêt à payer

"Le Bayern ne dépensera pas autant d'argent et Chelsea a besoin de vendre des joueurs. Manchester United ne dépensera pas autant non plus. Peut-être le PSG s'il vend Mbappé".

"Pour le moment, il est probable qu'il renouvelle son contrat avec un nouveau salaire et une clause de sortie pour l'été prochain".

"Par le passé, le président de Naples a décidé de faire la même chose avec Cavani et Lavezzi. Il a promis aux fans et à l'entraîneur qu'ils resteraient. "

"Il a renouvelé le contrat en promettant que l'été suivant, il les laisserait partir pour un prix établi."