Di Maria voudrait jouer avec Messi

Lionel Messi sera en fin de contrat à Barcelone et Angel Di Maria fait partie de ceux qui l'invitent à rejoindre le PSG.

Angel Di Maria a hâte de voir le rêve d'une venue de Lionel Messi au Paris Saint-Germain devenir une réalité. El Fideo ayant admis qu'il pourrait prendre sa retraite comblé s'il avait la chance de jouer avec son illustre compatriote au sein du même club.

L’ancien ailier du Real Madrid, qui était autrefois le rival direct du sextuple Ballon d’Or en Liga, a failli nouer des liens avec un compatriote légendaire dans le passé. Un transfert à Camp Nou avait été envisagé, mais rien n'est venu de ces discussions et Di Maria dispute actuellement sa sixième saison au Parc des Princes.

Un septième exercice pourrait le voir évoluer au côté de Messi, si ce dernier venait à rejoindre la capitale française. Cette hypothèse est évoquée depuis plusieurs semaines maintenant. La superstar de Barcelone continue de se rapprocher de la fin de son contrat en Catalogne, ce qui signifie qu'il deviendra libre durant l'été si aucune nouvelle condition n'est convenue.

Le PSG fait partie de ceux qui cherchent à se positionner en tête de la file d'attente des transferts, aux côtés des poids lourds de la Premier League Manchester City, et Di Maria est prêt à l'accueillir La Pulga à bras ouverts au sein de sa formation.

Il a déclaré dans un entretien à TyC Sports: "J'ai eu l'occasion à un moment de ma carrière d'aller à Barcelone mais cela ne s'est pas fait. On pourrait dire qu'il y a une autre chance de pouvoir jouer avec lui mais mon contrat touche à sa fin et je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je serais très heureux de jouer à ses côtés. J'ai déjà joué avec Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappe. Si je pouvais jouer aussi avec Leo, je pourrais volontiers prendre ma retraite après ça!"

Di Maria a ajouté: "Ma femme m'a dit: 'Si Leo vient, nous resterons et tu lui feras un barbecue'. Ce serait l'idéal. Je ne pouvais rien demander de plus dans le football."

Une chose que Di Maria pourrait faire actuellement est de parapher un nouveau contrat à Paris. Un nouvel accord a été proposé pour le joueur de 32 ans, mais la campagne 2020-2021 a connu des rebondissements avec la venue de Mauricio Pochettino au poste de coach, et son dossier s'est calmé depuis. Interrogé sur son avenir, Di Maria a déclaré: "Je me concentre sur ce que nous pouvons accomplir cette année. Il y a un nouveau staff d'entraîneurs. Je ne cherche qu'à les impressionner. Je n'ai pas l'angoisse de quand j'avais 25 ans. Je gère cela très calmement et j'apprécie la vie au jour le jour."