FC Barcelone - Laporta s'en prend encore au PSG sur le dossier Messi

Candidat à la présidence du Barça, Joan Laporta ne mâche pas ses mots envers le PSG qui courtise Lionel Messi.

C'est le 7 mars prochain que l'on connaîtra le nom du nouveau président du , poste laissé vacant depuis la démission de Josep Maria Bartomeu le 27 octobre 2020.

Parmi les candidats à la succession de Bartomeu, on trouve Joan Laporta, qui avait déjà occupé la présidence du club blaugrana du 15 juin 2003 au 30 juin 2010.

Lundi, lors d'une interview accordée à la TVE, Laporta s'en était pris au PSG concernant le dossier Lionel Messi, qui sera en fin de contrat cet été : « J'ai lu que le PSG avait des pertes, et on parle déjà des quelques recrutements qu'il pourrait réaliser. Je voudrais dire que si nous devons être respectueux, nous demandons également au PSG d'être respectueux avec le Barça, et de ne pas essayer de nous déstabiliser. Nous n'avons rien fait qui puisse les inciter à dire qu'ils prévoient de signer Messi, alors que nous sommes en pleine saison. Je ne pense pas que ce soit juste. Ils auraient pu se taire. Si le PSG souhaite devenir un club de référence, il ne doit pas donner dans ce type de démonstration. »

Et ce mercredi 27 janvier, lors de la présentation de son programme économique, Joan Laporta en a remis une couche sur le PSG : « Le PSG se permet de dire publiquement qu'il veut recruter Messi. Chose que le Barça ne se permettrait pas, parce que c'est irrespectueux. Et encore plus venant d'un club-état qui ne respecte pas les règles. Nous devons travailler là-dessus avec l'UEFA, la FIFA, l'ECA et le TAS. »

🔴🎙️ Laporta inicia la 'guerra' contra el PSG:



🔥 "Son un club estado".



💥 "Se tendrá que apretar a UEFA, FIFA, ECA, TAS... para que no permitan ciertas situaciones".



🤬 "Decir que van a fichar a Messi es una falta de respeto".



👉 #JUGONES a las 15:10 👈 pic.twitter.com/jYxqWO8VXN — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 27, 2021

Joan Laporta espère d'ailleurs toujours convaincre Lionel Messi de rester en Barcelone : « Le Barça doit pouvoir faire une bonne proposition à Messi pour qu'il l'étudie et l'accepte, même si je comprendrais toute réponse de la part de Léo. En tout cas il doit connaître la situation du club, c'est urgent. Parce qu'actuellement il est libre de négocier avec un autre club et le Barça avance sans président. »

Le hic, c'est que le Barça est actuellement en pleine déconfiture économique. La dette totale du club s'élève est de 1,173 milliard d'euros et de nombreux transferts n'ont pas été payés en intégralité comme celui de Frenkie de Jong à l' ou celui de Malcom aux Girondins de alors que le Brésilien ne joue plus au Barça depuis août 2019…