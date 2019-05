Di Maria, Tuchel... Les réactions après Angers-PSG (1-2)

Après trois faux-pas consécutifs, le PSG a repris gout à la victoire ce samedi en battant Angers sur ses terres.

Paris s'est remis sur les bons rails en ce samedi. Au Stade Raymond Kopa d'Angers, les Franciliens l'ont emporté 2-1, grâce notamment à un but de Neymar, décisif pour son dernier match de la saison. Après la partie, les champions de ont fait part de leur satisfaction et aussi de leur soulagement par rapport au fait d'avoir stoppé la mauvaise spirale.

Angel Di Maria (milieu de terrain du PSG sur Canal+) : "C'était difficile comme match. On ne jouait pas bien depuis quelques semaines, et on n'amenait pas de bonheur. C'étai important de gagner, même si ce n'était pas facile. Il faut finir la saison sur une bonne note. Il faut essayer faire la même chose lors des prochaines journées. Aujourd'hui, on avait le bon état d'esprit. Ce n'est pas facile de se motiver quand on est champion, mais on veut offrir du bonheur aux gens".

Thomas Tuchel (entraineur du PSG sur Canal+) : "Nous sommes tous très surpris pour le carton rouge de Marquinhos. Ce sont de nouvelles règles. Il n'y a pas de rouge et pénalty en même temps, pour moi. Il ne devait pas y avoir double peine (...) Ça fait du bien de regagner. Nous avons eu beaucoup d'occasions en première période, eux aussi. Après, on marque le deuxième. Angers a eu trop d'opportunités vers la fin. Mais, c'est ok. On a gagné, et globalement c'était bien (...) Neymar capitaine ? Nous avons deux capitaines : Thiago Silva et Marquinhos. Et on ne va pas changer. Il n'a pas ce profil de capitaine. Il est leader de par sa technique. Pourquoi il n'a pas le profil ? Ce n'est pas nécessaire qu'il l'ait. Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi tout le monde parle de ça".

Plus de réactions à suivre...