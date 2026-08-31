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Argentina v Colombia - CONMEBOL Copa America USA 2024: FinalGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduit par

Di María fait ses adieux à Messi : merci, capitaine éternel

A. Di Maria
L. Messi
Inter Miami CF
Argentine
Coupe du monde
Copa America
Argentine
É.-U.

Des trophées partagés sous le maillot des Tango

Ángel Di María, légende de la sélection argentine, a adressé un message à Lionel Messi, la star de l'Inter Miami, après l'annonce de sa retraite internationale.

Di María a repartagé le communiqué de Messi sur son compte Instagram, en y ajoutant : « Merci, capitaine éternel. »

Di María avait été le coéquipier de Messi lors de la conquête du titre de la Coupe du monde 2022, ainsi que des sacres en Copa América en 2021 et 2024.

Il convient de rappeler que Di María a pris sa retraite avec la sélection argentine après la victoire en Copa América 2024.

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Messi a écrit, dans un communiqué officiel publié sur son compte Instagram : « Après tout ce temps écoulé depuis la finale, et après une longue réflexion, je veux annoncer à tous que j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière en sélection. »

Il a ajouté : « Ce fut une décision douloureuse, et elle me fait encore mal au plus profond de moi, mais je suis conscient que le moment est venu. Je vous jure que j'ai toujours tout donné, non seulement au cours de ces dernières années durant lesquelles nous avons tout gagné, mais aussi avant cela, et je me suis toujours battu et j'ai donné tout ce que j'avais pour ce maillot, pour vous rendre heureux et vous faire ressentir la fierté d'être Argentins à travers le football. »

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