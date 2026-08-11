Dévy Rigaux veut se séparer immédiatement de ces 6 joueurs à Feyenoord

C’est les soldes à Feyenoord, titre Mikos Gouka dans l’Algemeen Dagblad. Le directeur technique Dévy Rigaux souhaite encore renforcer l’effectif rotterdamois à plusieurs postes, mais pour cela, il faudra d’abord concrétiser des transferts dans le sens des départs.

Six joueurs sont donc sur le marché, le nom le plus marquant étant celui d’Anel Ahmedhodzic. Le défenseur central est arrivé l’été dernier en provenance de Sheffield United pour environ sept millions d’euros, mais n’a pas encore laissé une impression indélébile.

En partie à cause du salaire élevé que perçoit Ahmedhodzic, la direction de Feyenoord estime qu’il vaudrait mieux qu’il parte, compte tenu également du fait qu’il ne postule pour l’instant pas à une place de titulaire sous les ordres de l’entraîneur Giovanni van Bronckhorst. Son statut de remplaçant pourrait être mieux occupé par un jeune talent prometteur, estime-t-on.

Comme on le sait, Casper Tengstedt n’a lui non plus plus d’avenir à Feyenoord. Le Danois est désormais le quatrième choix au poste d’avant-centre, derrière Ayase Ueda, Nacho Ferri et Shaqueel van Persie. La saison dernière, plus de six millions d’euros avaient encore été versés à Benfica pour Tengstedt.

Luka Ivanusec, Bart Nieuwkoop, Jordan Lotomba et Stéphano Carillo sont également candidats à un départ. De meilleures options sont désormais disponibles à leurs postes, et il est donc préférable de libérer de la place dans la masse salariale.

Pendant ce temps, Rigaux recherche activement un ailier supplémentaire, compte tenu du départ de Leo Sauer. Un renfort doit également encore arriver au poste d’arrière gauche, puisque Jordan Bos comme Gijs Smal sont actuellement indisponibles. Le défenseur central Mika Mármol a encore parfaitement tenu ce rôle dimanche contre le Sparta (victoire 1-0).

En outre, Rigaux veut encore ajouter un gardien à l’effectif. Avec Tjark Ernst, un remplaçant de Timon Wellenreuther a déjà été recruté, mais avec Liam Bossin, il n’y a qu’un seul véritable gardien remplaçant.