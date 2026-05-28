« Devy Rigaux considère Roggerio Nyakossi comme le premier renfort du Feyenoord »

Selon Foot Mercato, Roggerio Nyakossi, défenseur central de 22 ans, suscite l’intérêt de plusieurs clubs européens, dont le Feyenoord. Le joueur, sous contrat avec l’OH Leuven jusqu’en 2027, est un stoppeur imposant sur le plan physique.

Le défenseur central suisse, physique et solide, est sous contrat à Louvain jusqu’en milieu d’année 2027. Selon Transfermarkt, la valeur du jeune international s’élève à 2,5 millions d’euros.

Pour ce montant, Louvain ne laissera toutefois pas partir le droitier, écrit le journaliste Sébastien Denis. Le rédacteur en chef s’attend à ce que le club belge demande au moins 8 millions d’euros, car les prétendants sont nombreux.

Plusieurs clubs sont sur les rangs : Feyenoord, Augsbourg, Hoffenheim, Stuttgart, le Werder Brême, Everton et Ipswich Town.

Clause de rachat

En France, l’Olympique Lyonnais, le RC Strasbourg et l’Olympique de Marseille surveillent également le dossier. Ce dernier dispose d’une clause de rachat lui permettant de récupérer le joueur pour un montant inférieur.

En 2022, le club phocéen avait déboursé plus de 2 millions d’euros pour le récupérer auprès de son club de cœur, le Servette FC. Après une saison sans la moindre minute en équipe première, il a été cédé à Louvain pour 800 000 euros.

L’option de rachat s’élève à environ 6 millions d’euros, mais le joueur doit lui aussi donner son feu vert. En 33 matchs sous les couleurs de Louvain, le capitaine de l’équipe suisse des moins de 21 ans a inscrit cinq buts.