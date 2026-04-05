Développements graves dans la plainte déposée par Al-Hilal du Soudan contre Renaissance Berkane

La crise entre le club Al-Hilal et le club marocain Renaissance Berkane se poursuit, suite à la plainte déposée par le club soudanais concernant l'éligibilité du joueur Hamza Al-Mousawi à participer à la Ligue des champions africaine, une affaire qui a suscité une vive polémique ces dernières semaines au sein de la Confédération africaine de football (CAF).

Al-Hilal avait adressé cinq communications officielles à la CAF entre le 23 mars et le 3 avril, demandant l'ouverture d'une enquête urgente sur la participation de Al-Mousawi, estimant que le joueur n'était pas habilité à représenter Renaissance Berkane dans le cadre de la compétition actuelle.

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Malgré la répétition des courriers, le club n’a reçu aucune réponse officielle de la part de la Confédération africaine, ce qui l’a poussé à publier un communiqué au ton très ferme dans lequel il critiquait ce qu’il qualifiait de « silence administratif inacceptable » de la part de la CAF.

Dans son dernier communiqué, Al-Hilal a souligné que l'absence d'explications de la part des parties concernées, au premier rang desquelles le joueur lui-même, rendait difficile la tenue d'une audience « en toute bonne foi », et a demandé à la CAF de rendre une décision claire avant la date du prochain match de Renaissance Berkane en demi-finale de la Ligue des champions.

Dans un nouveau rebondissement, la Confédération africaine de football (CAF) a annoncé que la date officielle de l'audience visant à examiner la plainte du Hilal contre Renaissance Berkane avait été fixée au jeudi 9 avril, soit seulement deux jours avant le match aller de la demi-finale de la Ligue des champions africaine entre l'Armée royale et Renaissance Berkane.

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Dans ses derniers courriers, Al-Hilal a demandé à la CAF de rendre une décision définitive avant le 6 avril, ou de reporter le match prévu le 11 avril jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit rendu dans cette affaire, affirmant qu'il ferait appel au Tribunal arbitral du sport (TAS) si le dossier n'était pas traité avec la rapidité et la transparence requises.