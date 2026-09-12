Le prometteur Lamine Yamal, la star du Barça, a réalisé un exploit historique sans précédent en devenant le premier joueur à dépasser les 20 contributions décisives en Ligue des champions (buts et passes décisives) avant l'âge de 20 ans. Il est aussi devenu le plus jeune à porter le brassard de capitaine du Barça, à 19 ans et deux mois, personne n'atteignant de tels niveaux aussi vite que lui.

Bien que Raphinha, Pedri, Frenkie de Jong et Eric García le précèdent dans la hiérarchie des capitaines, l'apparition de Yamal avec le brassard face à Feyenoord a laissé une impression très forte.

Et sachant que Yamal n'est pratiquement jamais remplacé, cette image (le port du brassard) va devenir habituelle au fil des matchs.

Selon le journal espagnol « AS », l'accession de Yamal au brassard de capitaine constitue une surprise, mais rares sont ceux qui ont remarqué un détail important : Lamine figure parmi les joueurs les plus expérimentés de l'équipe en termes d'ancienneté.

Yamal a disputé son premier match sous le maillot du Barça en avril 2023, et 17 joueurs le suivent sur ce plan. Parmi ceux présents dans le vestiaire de l'équipe, et à l'exception des quatre premiers capitaines, seuls Balde, Gavi, Koundé et Christensen ont disputé leur premier match avec l'équipe première avant lui.

Malgré les voix qui affirment toujours que Yamal suit sa propre voie, le jeune joueur impose sa présence par sa musique dans le vestiaire et par le football qu'il propose sur le terrain. Ces détails reflètent donc le statut de Lamine au sein de l'équipe.

Pour mesurer la rapidité avec laquelle le joueur au maillot numéro 10 est parvenu à ce statut, il suffit de se rappeler Lionel Messi, qui a porté le brassard de capitaine pour la première fois à 25 ans, bien qu'il l'ait déjà porté à 20 ans lors d'un match amical face à Dundee United, avant de partir pour les Jeux olympiques de Pékin.

Au-delà de sa valeur symbolique, le brassard de capitaine confère au joueur davantage de force, ce que recherchait la direction du club, laquelle a entouré le joueur au maillot numéro 10 au cours de la dernière semaine, dans le contexte de la course au Ballon d'Or. Elle s'est également fixé pour objectif de lui offrir l'environnement le plus confortable possible durant ses années au sein de l'équipe catalane.

Il s'agit aussi de confier davantage de responsabilités au joueur, après qu'il a surpris beaucoup de monde par le professionnalisme dont il a fait preuve durant sa période de convalescence avant la Coupe du monde.

Et voilà que Yamal a de nouveau accéléré la cadence, après avoir marqué cinq buts et délivré deux passes décisives au cours des neuf derniers jours.

Ce fut une mauvaise période pour la caméra malchanceuse qui le poursuit, ce prétendu regard sévère qu'il avait affiché lors du match contre Elche s'étant transformé en un visage candidat au Ballon d'Or.



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