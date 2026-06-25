Devançant Barcelone, Arsenal annonce un renfort défensif de poids

Arsenal a officialisé ce jeudi l’achat définitif du défenseur équatorien Piero Hincapie, en activant l’option d’achat inscrite dans son contrat de prêt avec le Bayer Leverkusen.

Selon l’agence Reuters, qui cite plusieurs sources médiatiques, les Gunners ont déboursé 34,5 millions de livres sterling (environ 45,5 millions de dollars), auxquels s’ajoutent des bonus liés aux performances, pour s’attacher les services de ce défenseur de 24 ans jusqu’en juin 2031.

Lire aussi

Le Maroc égale le record historique de l’Algérie… et met fin à une curieuse malédiction en Coupe du monde

Des célébrations LGBT sont également prévues lors du match Égypte-Iran.

Présente lors de 25 rencontres de Premier League la saison passée, il a contribué à mettre fin à 22 ans d’attente pour le titre des Gunners.

Le défenseur équatorien possède un palmarès déjà étoffé avec le Bayer Leverkusen, où il fut l’un des piliers du groupe champion d’Allemagne 2023-2024.

Il figure actuellement dans la sélection équatorienne pour la Coupe du monde 2026, où son équipe est logée dans le groupe 5 en compagnie de l’Allemagne, de Curaçao et de la Côte d’Ivoire.

Barcelone s’était précédemment intéressé au défenseur dans le cadre de son projet de renforcer sa défense, mais Arsenal a pris les devants et activé son option d’achat.



