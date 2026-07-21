Deuxième transfert le plus cher de Premier League... Chelsea officialise l'arrivée de Rogers

Le Chelsea FC a annoncé, ce mardi soir, avoir officialisé le recrutement de l'international anglais Morgan Rogers, en provenance d'Aston Villa, pour renforcer les rangs des Blues lors de la prochaine étape.

Le Chelsea FC a indiqué, via son site officiel, que Rogers, âgé de 23 ans, a signé un contrat qui le lie à Stamford Bridge jusqu'en 2033, et qu'il rejoindra l'effectif de l'entraîneur Xabi Alonso avant la nouvelle saison.

Rogers rejoint Chelsea après s'être imposé comme l'un des plus brillants jeunes talents offensifs de la Premier League.

Durant son passage à Aston Villa, ses buts et ses passes décisives ont contribué à inscrire 40 buts en 85 matches de Premier League, menant les Villans à la quatrième place du championnat anglais, avant de soulever le trophée de la Ligue Europa la saison dernière.

Depuis sa première apparition avec l'équipe première d'Angleterre en novembre 2024, Rogers est devenu un joueur incontournable au sein des Three Lions, disputant 22 matches internationaux et représentant son pays lors de la Coupe du monde 2026, que l'Angleterre a terminée à la troisième place.

Plusieurs médias anglais ont rapporté que le transfert de Rogers a coûté aux caisses de Chelsea 117 millions d'euros (138 millions d'euros), faisant de lui le deuxième transfert le plus cher de la Premier League, après le passage d'Alexander Isak l'été dernier de Newcastle à Liverpool pour 125 millions de livres sterling.

Il convient de noter qu'Arsenal était le principal intéressé pour recruter Arsenal au début de la période des transferts estivaux, avant que Chelsea ne bouge et n'arrache le joueur des griffes des Gunners.

Pour annoncer le transfert, Chelsea a publié sur sa page officielle sur « X » une vidéo de Rogers, en la commentant par « Il a choisi Chelsea », en référence à la concurrence avec Arsenal pour ce transfert.



















