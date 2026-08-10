Le club de West Ham inclut l'attaquant anglais Jamie Vardy parmi ses options de recrutement afin de renforcer sa ligne offensive lors de l'actuelle fenêtre des transferts estivaux.

West Ham a été relégué en Championship après avoir terminé à la dix-huitième place au classement de la Premier League anglaise la saison dernière.

Selon le journal anglais « Daily Mail », West Ham s'est renseigné sur l'attaquant anglais, désormais agent libre, et pourrait passer à l'action pour le recruter si ses démarches pour engager Troy Parrott, l'attaquant du club néerlandais de l'AZ Alkmaar, venaient à échouer.

Vardy, âgé de 39 ans, reste une option séduisante en raison de son expérience et de sa capacité à apporter des solutions offensives efficaces depuis le banc.

Le journal a indiqué que Vardy est déterminé à prendre son temps pour son prochain choix, le sentiment étant qu'il avait précipité une décision familiale en rejoignant le club italien de la Cremonese l'an dernier, malgré la valeur de cette expérience.

Ce mouvement ravive la possibilité d'un retour de Vardy en Angleterre, une idée à laquelle il avait déjà songé après son départ de Leicester City et sa période de jeu en Italie.

Son expérience à la Cremonese lui a permis de conserver un niveau compétitif malgré la relégation de l'équipe, puisqu'il a inscrit 7 buts et délivré 3 passes décisives en Serie A.