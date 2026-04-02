Deux transferts incontournables… Le Real Madrid définit ses priorités pour l'été

Selon un article paru dans la presse espagnole, la direction du Real Madrid a clairement défini ses priorités pour renforcer l'effectif lors du prochain mercato estival.

Le Real Madrid examine actuellement la liste des joueurs ciblés afin de finaliser les transferts avant la fin de la saison en cours, selon le journal madrilène « AS ».

Lire aussi

Le Real Madrid prêt à se séparer d'un joueur pour recruter Fernandes

dans un mois... La star de Chelsea se propose deux fois au Real Madrid

Des conditions strictes... Que demande Flick à Rashford pour rester à Barcelone ?

Mais le club royal surveille également de près la Coupe du monde, à la recherche de surprises ou de talents exceptionnels qui pourraient émerger lors de la compétition.

« AS » ajoute que le Real Madrid a défini deux transferts comme priorités pour l'été, visant principalement à recruter un défenseur central et un milieu de terrain.

Selon le journal, le club royal recherche un milieu de terrain doté d’une bonne vision du jeu et d’un leadership sur le terrain, ainsi qu’un défenseur central aux qualités exceptionnelles pour renforcer la ligne arrière, notamment au vu du recul des performances défensives cette saison.