Deux stars pour sauver Manchester United cet hiver

Le club mancunien suit de près plusieurs milieux de Premier League, dont Elliot Anderson, Adam Wharton, Carlos Baleba et Alex Scott, afin d'évaluer les changements à long terme à apporter à son effectif, l'avenir de Bruno Fernandes, Casemiro et Kobbie Mainoo restant incertain.

Refonte du milieu de terrain : la priorité absolue de Man Utd

L'incertitude règne autour de plusieurs options au milieu de terrain de United, il n'est donc pas surprenant de voir le club constamment associé à des renforts. Bruno Fernandes a récemment semé le doute quant à son avenir lors d'une interview le mois dernier, affirmant que le club avait tenté de le vendre cet été et laissant entendre qu'il serait ouvert à un départ au Portugal ou en Italie. Le capitaine est d'ailleurs actuellement blessé, ayant été remplacé lors de la défaite 2-1 contre Aston Villa dimanche dernier.

L'avenir de Mainoo, Casemiro et Manuel Ugarte est également incertain. Mainoo s'est vu refuser une demande de prêt en août et pourrait chercher à partir lors du mercato hivernal si son temps de jeu ne s'améliore pas. L'international anglais n'a pas été retenu dans le groupe ce week-end, mais il semblerait qu'il ait de nombreux prétendants s'il décidait de forcer un départ.

Casemiro, qui aura 34 ans en février, est en fin de contrat à la fin de la saison et son départ est largement pressenti, après avoir évolué en fin de carrière ces dernières saisons.

Ugarte, arrivé à United l'an dernier pour 50,75 millions de livres sterling, n'a été titularisé qu'à quatre reprises cette saison, et toutes ces rencontres se sont soldées par une défaite. L'intérêt manifesté par United pour le milieu de terrain de Brighton, Carlos Baleba, cet été, a renforcé les doutes en interne quant à la capacité d'Ugarte à évoluer en Premier League, et Amorim ne semble pas avoir une grande confiance en le joueur de 24 ans.

Manchester United cherche à réduire sa masse salariale.

Fernandes et Casemiro figurent parmi les joueurs les mieux payés du club, et les départs définitifs potentiels de Marcus Rashford et Jadon Sancho permettraient de dégager des fonds supplémentaires pour des renforts. Ces quatre joueurs percevraient tous un salaire hebdomadaire d'environ 300 000 £.

Ces sept dernières années, United n'a recruté que deux milieux centraux de métier, Casemiro et Ugarte, après avoir échoué à s'attacher les services de Declan Rice avant son transfert de West Ham à Arsenal pour 105 millions de livres sterling en 2023.

Toute nouvelle recrue ne devrait pas faire exploser la masse salariale, mais pourrait représenter un coût important pour le club.