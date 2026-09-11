L'Union européenne de football, l'UEFA, a retenu Thibaut Courtois, gardien de but du Real Madrid, dans l'équipe type de la première journée de la Ligue des champions pour la saison 2026-2027, après sa prestation remarquable lors de la victoire de son équipe face à l'Inter Milan. La liste comprend également la star du FC Barcelone, le Brésilien Raphinha, ainsi que Ferran Torres, récemment transféré au Paris Saint-Germain en provenance de Barcelone.

L'UEFA a dévoilé cette formation vendredi, après sa sélection par le groupe d'observateurs techniques de l'instance européenne. Aux côtés de Courtois figurent Sergiño Dest (PSV Eindhoven), Marc Bartra (Real Betis), Pau Torres (Aston Villa) et Archie Brown (Fenerbahçe) en défense.

Martin Ødegaard (Arsenal) et Martin Baturina (Côme) au milieu.

Michael Olise (Bayern Munich), Ferran Torres (Paris Saint-Germain), Raphinha (FC Barcelone) et Ermedin Demirović (Stuttgart).

La sélection de Courtois est intervenue après qu'il a livré un match remarquable face à l'Inter Milan au stade Santiago Bernabéu, où il a repoussé 7 des 8 tirs cadrés en direction de sa cage, contribuant ainsi directement à ce que le Real Madrid s'empare des trois points.

Marc Bartra a lui aussi attiré l'attention après avoir inscrit deux buts de la tête, aidant le Real Betis à célébrer son retour en Ligue des champions par une victoire à l'extérieur face à Lille, tandis que Pau Torres a livré une prestation remarquable avec Aston Villa face au Club Bruges, après avoir réalisé 8 dégagements, créé 4 occasions et délivré deux passes décisives.

En attaque, Raphinha a décroché sa place après avoir mené avec vigueur le pressing du FC Barcelone face au Feyenoord, exploitant ses appels dans le dos des défenseurs et entre les lignes pour créer le danger, avant d'inscrire deux buts dans la victoire du club catalan sur le score de 5-1.

Quant à Ferran Torres, il a célébré son premier triplé avec le Paris Saint-Germain lors de la victoire contre le Slovan Bratislava. Son influence ne s'est pas limitée à ses buts : il s'est également distingué par ses déplacements et sa capacité à se placer aux bons endroits à l'intérieur de la zone de danger.