Deux nouvelles stars brésiliennes au Real Madrid ?

Ces dernières années, le Real Madrid est devenu la destination préférée des meilleurs talents brésiliens, en grande partie grâce au recruteur en chef Juni Calafat, à qui l'on doit la recherche et la signature de plusieurs de ses récents transferts en provenance du Brésil. Il semble qu'il soit à nouveau à l'œuvre.

L'article continue ci-dessous

Calafat est le principal instigateur des transferts de Rodrygo Goes, Vinicius Junior, Reinier Jesus et, plus récemment, Endrick Felipe. Le jeune homme de 17 ans est considéré par beaucoup comme le plus grand talent du Brésil et a fait ses débuts avec la Selecao jeudi dernier. Il rejoindra le Real Madrid en provenance de Palmeiras pour 40 millions d'euros plus 20 millions d'euros variables l'été prochain.

Selon Sport, Calafat travaille sur des accords pour deux autres talents brésiliens précoces et espère pouvoir conclure ces accords "dans les prochains mois". Aucun détail n'a été donné sur l'identité de ces joueurs.

Malgré ses difficultés au niveau international, le Brésil continue de produire plus de footballeurs talentueux qui se dirigent vers l'Europe que n'importe où ailleurs. Le FC Barcelone s'intéresse à Vitor Roque, Chelsea à André et le Real Madrid est très actif dans la région, qui semble être le vivier de talents le plus convoité par l'élite européenne.