Il n’a fallu que deux mots à Toni Kroos pour embraser la toile, immédiatement après la finale de la Coupe du monde 2026.

Après la victoire de l’Espagne face à l’Argentine sur le score de 1-0, la star allemande a publié sur son compte X : « Le football a gagné ».

Cette réaction fait suite à une finale où l’Espagne a dominé : « La Roja » a imposé son jeu, tandis que l’Argentine s’est contentée de défendre, dans l’une des finales les plus déséquilibrées de ces dernières années.

Son commentaire a donné lieu à de multiples interprétations : beaucoup y ont vu une référence à la nette domination statistique de la Roja, qui a terminé la rencontre avec 65 % de possession contre 35 % pour l’Argentine, et que les joueurs de la Roja ont cadré 12 de leurs 20 tentatives, tandis que l’Albiceleste n’a pas réussi un seul tir cadré durant le temps réglementaire.

Les statistiques ont par ailleurs montré que l’Argentine a achevé les 90 premières minutes sans véritable occasion, affichant un indice de « buts attendus » (xG) de 0,00, avant que Ferran Torres ne concrétise la domination espagnole d’une tête victorieuse à la 106^e minute.

Avant la rencontre, Kroos avait anticipé la supériorité espagnole, estimant que l’ouverture du score suffirait pour emporter le titre, scénario qui s’est concrétisé après deux prolongations maîtrisées par la Roja.

Kroos entretient par ailleurs un rapport particulier avec l’Albiceleste, puisqu’il faisait partie de l’équipe d’Allemagne sacrée championne du monde en 2014 aux dépens de l’Argentine, ce qui a conféré à sa remarque un écho d’autant plus retentissant auprès des supporters.

Lire aussi :

Rodri : « Je suis revenu de l'enfer… Et voici le meilleur joueur de l'histoire »