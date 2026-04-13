Deux joueurs du Bayern Munich mettent en garde contre le piège du Real Madrid

Deux milieux du Bayern Munich, Joshua Kimmich et Leon Goretzka, ont mis en garde leur équipe contre toute forme de sous-estimation à l’égard du Real Madrid, malgré les récents résultats décevants des Merengues en Liga.

Les Merengues se déplaceront à l’Allianz Arena mercredi pour le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions.

Le match aller, disputé au stade Santiago Bernabéu, s’était soldé par une victoire 2-1 du géant bavarois.

« Nous n’avons pas besoin qu’on nous mette en garde », a déclaré Goretzka dans des propos rapportés par le journal AS. « Nous savons parfaitement qui nous allons affronter et quel genre de match nous attend. »

Il a ajouté : « Au match aller, ils ont montré à quel point ils étaient capables de se créer rapidement des occasions, donc personne n’a besoin de nous mettre en garde, nous le savons déjà. »

Joshua Kimmich a abondé dans le même sens : « Peu importe comment le Real a joué auparavant. »

Il a souligné : « En Ligue des champions, le Real Madrid est toujours à la hauteur. »

Dans le même ordre d’idées, le directeur sportif Max Eberl a ajouté : « Nous savons à quel point l’adversaire qui nous attend est redoutable. Nous sommes bien placés, mais nous savons aussi que nous ne sommes pas encore qualifiés. »

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