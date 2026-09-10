Deux joueurs de l’Ajax suscitent une grande irritation : « Vraiment incroyable »

Hans Kraay junior a exprimé son mécontentement au sujet de Marcos Leonardo et Viktor Tsygankov dans sa chronique pour Voetbal International. Les deux recrues de l’Ajax donnent une impression loin d’être en forme lors de leur première période à Amsterdam.

Leonardo, recruté pour vingt millions d’euros en provenance d’Al Hilal, essuie des critiques depuis des semaines. L’attaquant brésilien manque beaucoup d’occasions et semble avoir, pour le moment, perdu la concurrence avec Tolu Arokodare.

Tsygankov a été recruté dans les derniers jours du mercato pour quatre millions d’euros en provenance de Gérone et a pu faire ses débuts avec l’Ajax samedi dernier. Face au PSV, il a joué environ une demi-heure.

Cela n’a pas été un succès total. Tsygankov a visiblement eu du mal avec le rythme élevé du sommet et a paru particulièrement faible sur le but décisif du 1-3 inscrit par Esmir Bajraktarevic. L’Ukrainien a d’abord perdu le ballon de manière maladroite, avant de montrer aussi pas mal de failles défensivement.

Kraay junior a regardé cela avec étonnement et en tire une conclusion douloureuse pour Tsygankov. « Steven Berghuis, jeune de 34 ans, semble actuellement nettement plus en forme que Viktor Tsygankov. »

« Qu’est-ce que c’est, au fond, que certains joueurs, comme Marcos Leonardo et Tsygankov, osent se présenter dans leur nouveau club sans être en forme ? », s’emporte ensuite Kraay. « Vraiment incroyable. »

En revanche, Kraay apprécie bien les recrues Julian Brandt et Tolu. « Jordi Cruijff a largement ouvert son portefeuille et, contre le PSV, j’ai vu un grand avant-centre agréable et efficace, Tolu, que les supporters de l’Ajax ont déjà largement adopté. Julian Brandt, je suis à chaque fois surpris de le voir évoluer sur les terrains néerlandais. »