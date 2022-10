Deux gros clubs anglais sur Neymar, c'est la bagarre

L'avenir de Neymar fait souvent débat, et il a été révélé que deux clubs de Premier League ont tenté de le recruter en été.

L'avenir de Neymar fait souvent débat, et il a été révélé que deux clubs de Premier League ont tenté de le recruter lors de la période des transferts estivaux.

Neymar était lié à un départ du Paris Saint-Germain au cours de l'été et il a été suggéré que son coéquipier Kylian Mbappé souhaitait également le voir partir.

Il est finalement resté au PSG et s'épanouit aujourd'hui dans le système de Christophe Galtier, où il forme un beau partenariat en attaque avec Mbappe et Lionel Messi.

Cependant, les choses auraient pu être bien différentes pour lui cette saison, car il a été révélé par des rapports en Espagne que le duo de Premier League Chelsea et Newcastle voulait le signer.

Chelsea et Newcastle étaient intéressés par Neymar.

Chelsea aurait été une option judicieuse pour Neymar, car cela lui aurait donné la chance de travailler à nouveau avec Thomas Tuchel, avec qui il partageait une excellente relation au PSG.

Les deux hommes ont été ensemble au club français entre 2018 et 2020, atteignant la finale de la Ligue des champions en 2020 où ils ont échoué contre le Bayern Munich.

Cependant, Chelsea n'était disposé à faire qu'un prêt avec option d'achat et offrait à Neymar un contact d'une valeur de 10 millions d'euros par saison.

Newcastle aurait été plus compliqué, car ils n'avaient toujours pas de statut dans le football européen et il aurait été plus difficile.

Malgré sa richesse, Newcastle a opté pour une stratégie plus intelligente, en signant des joueurs plus jeunes qui peuvent apporter beaucoup à leur équipe, comme Bruno Guimaraes ou Alexander Isak.

Le joueur de 30 ans, qui est resté, connaît un excellent début de saison, avec 12 buts et 9 passes décisives en 16 matches de championnat pour les Parisiens cette année.

Des doutes subsistent quant à l'endroit où il jouera la saison prochaine, en raison des rumeurs de désaccord avec Mbappé, mais pour l'instant, il semble être installé dans la capitale française.