Deux grands clubs se battent pour Dest

L'international américain est devenu un joueur clé lorsque Ronald Koeman était le manager, mais depuis que Xavi a pris le poste le mois dernier, il a été relégué sur le banc.

À Barcelone, on espère que Dani Alves sera mieux placé pour occuper le poste d'arrière droit, Sergi Roberto servant de deuxième option. Les responsables barcelonais sont conscients qu'ils pourraient recevoir une bonne somme d'argent pour le joueur de 21 ans et Xavi leur a donné le feu vert pour le vendre si l'offre est bonne pour tout le monde.

Le dernier rapport indique qu'Arsenal et le Bayern Munich sont les deux équipes qui ont montré le plus d'intérêt à signer Dest le mois prochain. Le club de Premier League dispose de Takehiro Tomiyasu au poste d'arrière droit, mais il estime que le joueur de l'USMNT est plus offensif et pourrait apporter plus de profondeur en attaque.

D'un autre côté, les géants de la Bundesliga ont besoin d'un joueur au poste d'arrière droit car ils ont eu des difficultés à ce poste cette saison. Benjamin Pavard, qui est un titulaire habituel, souffre d'une blessure à la cheville depuis un certain temps et Bouna Sarr a vu le plus de minutes pour cette raison. Dest pourrait donc avoir une chance de gagner un rôle de titulaire dans les deux équipes avec le manque de minutes qu'il a vu au Camp Nou.