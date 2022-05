Deux géants espagnols en grand danger financier

Outre la frustration sur le plan sportif, ne pas se qualifier pour la Ligue des champions pourrait avoir des conséquences considérables pour les deux équipes sur le plan financier.

Bien que le FC Barcelone ait six points d'avance sur le Real Betis, cinquième, les deux équipes s'affrontent ce week-end, tandis que l'Atletico Madrid n'a que trois points d'avance sur le Real Betis. Les Colchoneros affronteront également leur grand rival, le Real Madrid, ce week-end.

Selon le AS, une non-qualification pour la Ligue des champions pourrait leur coûter environ 70 millions d'euros en prix et en revenus télévisuels. Ce chiffre ne tient pas compte non plus de l'argent des billets.

Les récompenses seraient moindres pour la Real Betis, Séville ou la Real Sociedad en cas de qualification, car les contrats TV sont divisés en fonction de la part de marché de chaque équipe.

Bien que Séville soit peut-être plus susceptible de planifier ses opérations en pensant à la Ligue des champions, Barcelone et l'Atlético de Madrid comptent certainement sur les finances qu'elle apporte.

S'ils ne parviennent pas à atteindre la phase de groupe, ils pourraient être amenés à vendre l'une de leurs stars pour combler le trou financier.