Deux clubs espagnols s'arrachent Isco

L'avenir d'Isco est toujours indécis deux semaines après la fin de son contrat avec le Real Madrid, le 30 juin, selon Diario AS.

Les offres n'ont pas manqué et certaines se sont rapprochées des 6 millions d'euros nets par saison qu'il gagnait à Santiago Bernabeu.

La Roma, Galatasaray et Newcastle United lui ont proposé un montant proche de cette somme et une offre du Qatar l'a dépassé. Mais ce n'est pas l'argent que l'Andalou recherche - il veut rester en Liga, à moins qu'un club étranger de la Ligue des champions ne vienne le chercher. Et les deux destinations les plus probables pour lui se trouvent dans la même ville.

Il s'agit de Séville, où le Real Betis et Séville sont tous deux intéressés par lui. Mais aucun des deux clubs n'est en mesure de payer Isco aussi cher que ses prétendants. Malgré cela, il est entendu qu'il est prêt à réduire son salaire de moitié pour rester en Espagne. Et il aime l'idée de jouer la Ligue des champions avec le FC Séville, qui a terminé dans le top 4 trois années de suite.