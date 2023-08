Deux clubs allemands se déchirent pour un joueur du PSG

Le PSG peut se frotter les mains pour ce joueur qu’il pousse vers la sortie. Deux clubs allemands ont pisté ce dernier.

La formation s’est inscrite dans une nouvelle ère cet été avec la prise de fonction d'Unai Emery. Le coach espagnol est investit en effet d’une mission délicate, celle de redonner une identité claire et précise au club de la capitale, tant sur le plan de la performance que sur le jeu produit. Fidèle à ses principes, le technicien se donne à cœur joie pour implémenter un jeu attrayant basé sur des mouvements coordonnés et paramétrés à son équipe. Pour cela, il a besoin des joueurs qui adhèrent à sa philosophie et qui sont capables d’animer son jeu. Dans cette logique, le club de la capitale n’a pas hésité à sortir le chéquier pour attirer de nouveaux joueurs. Entre Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé ou Gonçalo Ramos, la formation parisienne s’est renforcée qualitativement. Et s’il y a des arrivées, la logique financière veut qu’il y ait des départs pour équilibrer le budget. Dans cette dynamique, le PSG pousse certains joueurs vers la sortie à l’instar de Neymar.

Le PSG va empocher 90 millions d’euros dans le cadre du transfert de Neymar vers Al-Hilal. D’un autre côté, Leandro Paredes devrait signer également à l'As Rome contre un montant de 5 millions d’euros. Marco Verratti et Mendes devront également quitter le PSG dans les prochains jours.

Retour imminent de Juan Bernat en A llemagne

Barré par l’ascension de Nuno Mendes et le retour de Layvin Kurzawa, Juan Bernat est poussé clairement vers la sortie. Arrivé en 2018 au PSG en provenance du Bayern Munich, Juan Bernat devrait quitter la capitale française d’ici la fin du mercato alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2025. Dernièrement l’espagnol était annoncé en Arabie Saoudite mais ne devrait plus prendre la direction de l’Asie.

Selon les informations de l’Équipe, deux clubs allemands scrutent le dossier Juan Bernat. Il s’agit de l’Union Berlin et du Bayer Leverkusen qui se sont renseignés auprès du PSG pour Bernat. Ces équipes allemandes vont se livrer une bataille âpre pour s’attirer les services du joueur formé au FC Valence et qui a une grande connaissance du championnat allemand. Une bonne affaire à venir pour le PSG qui poursuit son opération dégraissage.

