Le staff technique d'Al-Nassr, dirigé par l'Australien Ange Postecoglou, a dévoilé sa composition pour affronter Al-Ettifaq ce soir, dans le cadre de la troisième journée de la Saudi Pro League.

La composition d'Al-Nassr a légèrement changé par rapport au onze de départ aligné lors du dernier match face à Al-Riyadh.

Le changement le plus notable réside dans la titularisation de Cristiano Ronaldo en pointe, aux côtés de Sami Costa, avec la sortie du onze de départ d'Abdullah Al-Khaibari et d'Abdullah Al-Hamdan.

Voici la composition d'Al-Nassr pour le match contre Al-Ettifaq :

Gardien de but : Bento.

Ligne défensive : Nawaf Boushal, Abdulelah Al-Amri, Iñigo Martínez, Salem Al-Najdi.

Milieu de terrain : Angelo Gabriel, Kingsley Coman, João Félix.

Ligne offensive : Sami Costa, Cristiano Ronaldo, Sadio Mané.











