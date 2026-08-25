Le staff technique d'Al-Nassr, dirigé par l'Australien Ange Postecoglou, a dévoilé sa composition pour affronter Al-Ettifaq ce soir, dans le cadre de la troisième journée de la Saudi Pro League.
La composition d'Al-Nassr a légèrement changé par rapport au onze de départ aligné lors du dernier match face à Al-Riyadh.
Le changement le plus notable réside dans la titularisation de Cristiano Ronaldo en pointe, aux côtés de Sami Costa, avec la sortie du onze de départ d'Abdullah Al-Khaibari et d'Abdullah Al-Hamdan.
Voici la composition d'Al-Nassr pour le match contre Al-Ettifaq :
Gardien de but : Bento.
Ligne défensive : Nawaf Boushal, Abdulelah Al-Amri, Iñigo Martínez, Salem Al-Najdi.
Milieu de terrain : Angelo Gabriel, Kingsley Coman, João Félix.
Ligne offensive : Sami Costa, Cristiano Ronaldo, Sadio Mané.