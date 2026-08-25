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Al Riyadh vs Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduit par

Deux changements dans le onze d'Al-Alami : Ronaldo mène Al-Nassr face à Al-Ettifaq

Al Ittifaq vs Al Nasr FC
Al Ittifaq
Al Nasr FC
Saudi Pro League
C. Ronaldo
Arabie saoudite
Portugal

Le staff technique d'Al-Nassr, dirigé par l'Australien Ange Postecoglou, a dévoilé sa composition pour affronter Al-Ettifaq ce soir, dans le cadre de la troisième journée de la Saudi Pro League.

La composition d'Al-Nassr a légèrement changé par rapport au onze de départ aligné lors du dernier match face à Al-Riyadh.

Le changement le plus notable réside dans la titularisation de Cristiano Ronaldo en pointe, aux côtés de Sami Costa, avec la sortie du onze de départ d'Abdullah Al-Khaibari et d'Abdullah Al-Hamdan.

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Voici la composition d'Al-Nassr pour le match contre Al-Ettifaq : 

Gardien de but : Bento.

Saudi Pro League
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Al Nasr FC
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Al-Taawoun
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Saudi Pro League
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Al Ittifaq
ALI
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR

Ligne défensive : Nawaf Boushal, Abdulelah Al-Amri, Iñigo Martínez, Salem Al-Najdi.

Milieu de terrain : Angelo Gabriel, Kingsley Coman, João Félix.

Ligne offensive : Sami Costa, Cristiano Ronaldo, Sadio Mané.




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