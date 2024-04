Deux bonnes nouvelles pour le Real avant le Clasico

Vinicius et Dani Carvajal étaient tous deux en difficulté lorsqu'ils ont été remplacés à l'Etihad Stadium, mais aucun des deux joueurs n'est blessé

Après avoir surmonté une longue bataille de 120 minutes contre Manchester City mercredi soir, ce qui lui a permis de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions, le Real Madrid va maintenant se tourner vers un autre combat titanesque dimanche - El Clasico.

Le FC Barcelone se rendra à Santiago Bernabéu ce week-end et les Madrilènes tenteront de mettre fin aux faibles espoirs de leurs rivaux de remporter la Liga cette saison. La bonne nouvelle pour eux, c'est qu'ils seront presque au complet pour ce choc. En effet, selon Marca, le Real Madrid n'a subi aucune blessure lors du match contre Man City. Vinicius Junior et Dani Carvajal étaient tous deux en difficulté lorsqu'ils ont été remplacés à l'Etihad Stadium, mais aucun des deux joueurs n'est blessé - il s'agissait simplement d'un cas de fatigue et d'épuisement.

Cela signifie que Carlo Ancelotti peut compter sur l'ensemble de son effectif contre Barcelone, à l'exception de Thibaut Courtois et David Alaba, absents de longue date. Cela donne au Real Madrid la meilleure chance de mettre fin à la course au titre en Liga ce week-end.