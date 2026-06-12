Deux ans plus tard, Jude Bellingham revient sur les échecs de l’équipe d’Angleterre

La star anglaise Jude Bellingham a créé une vive surprise en révélant publiquement que l’ambiance en coulisses du camp de l’équipe d’Angleterre n’était pas au beau fixe en marge de l’Euro 2024.

Malgré l’accession en finale et la défaite face à l’Espagne, les « Three Lions » de Gareth Southgate ont souvent affiché un niveau de jeu terne durant leur parcours allemand ; Ces confidences interviennent alors que le groupe, actuellement en stage aux États-Unis, travaille sous la houlette du nouveau sélectionneur Thomas Tuchel à souder une « fraternité » capable de briller lors de la Coupe du monde cet été.

Dans une interview accordée à l’émission « Lions’ Den » de la sélection anglaise, le milieu de terrain est revenu sur les coulisses du championnat continental il y a deux ans : «Lors de l’Euro, nous avons commis des erreurs en dehors du terrain. Je n’avais pas l’impression que le groupe était aussi soudé et uni qu’il aurait dû l’être, pour plusieurs raisons ; les attentes élevées faisaient partie du problème. Après nos solides performances lors de la Coupe du monde 2018 et de celle de 2022 au Qatar, nous sommes arrivés à ce tournoi en tant que l’un des trois principaux favoris pour le titre. »

Le milieu du Real Madrid poursuit : « Notre niveau de jeu était insuffisant ; même quand nous gagnions, la joie était absente. Il faut pourtant cultiver un mental de gagnant, car la victoire, dans le foot, s’évapore vite, et nous aurions dû savourer davantage ces instants. »

Il conclut : « Nous avons tiré les enseignements de ces erreurs. Nous savons qu’un but en finale ne fait pas toujours de vous la star attendue. Chacun doit être prêt et se sentir aimé, apprécié, pleinement impliqué. Mais l’essentiel est de savourer le parcours. »

Les Three Lions s’étaient extirpés de la phase à élimination directe de l’Euro 2024 grâce à un doublé tardif de Bellingham contre la Slovaquie en huitièmes, avant de dominer la Suisse aux tirs au but puis de battre les Pays-Bas sur un but décisif en demi-finale. Malgré la portée historique de sa reprise acrobatique face à la Slovaquie, le milieu de terrain admet que ce souvenir lui procure un certain malaise, expliquant : « Je me souviens parfaitement de ce que je ressentais à ce moment-là : la situation était très mauvaise et nous étions sur le point de faire nos adieux au tournoi. En enfant, j’avais souvent vu l’Angleterre éliminée par des équipes moins bien classées ; cette fois, je me suis dit : “Mon Dieu, je vais participer à un moment qui pourrait ébranler les fondements du football anglais.” »

À l’approche de la Coupe du monde, Bellingham livre un duel à distance avec Morgan Rogers pour occuper le poste de meneur de jeu dans le onze de Tuchel face à la Croatie, mercredi prochain ; Si sa performance éclatante lors du dernier match amical contre le Costa Rica a renforcé sa candidature, il souligne la profondeur de sa relation avec Rogers : « Morgan est un type formidable, un peu bruyant, et nous avons souvent des discussions qui virent à de vifs débats, mais nous nous livrons une concurrence fraternelle. Le coach nous a dit qu’on jouait au même poste, mais il a assoupli sa position depuis qu’il nous a vus nous adapter à d’autres rôles, et je n’ai aucune rancœur quand il joue et que je suis sur le banc. »