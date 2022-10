Deux ans de prison pour Neymar ? Une veille affaire remonte !

Neymar a été accusé de fraude concernant son transfert au FC Barcelone en 2013 et des avocats ont demandé du ferme.

Le FC Barcelone a signé Neymar en provenance de Santos pour un montant annoncé de 57,1 millions d'euros, mais le fonds brésilien DIS estime que le chiffre a été faussement annoncé par le club catalan.

Un rapport de Marca affirme que DIS a acquis les droits de 40% de la future indemnité de transfert de Neymar pour 2 millions d'euros en 2009, mais qu'il n'a reçu que 6,8 millions d'euros du transfert en raison de la structuration de l'opération par Barcelone, qui a versé 40 millions d'euros à la famille du joueur et 17,1 millions d'euros à Santos.

Les avocats de la société affirment que Neymar, ainsi que ses parents et le FC Barcelone, ont "trahi la confiance" de DIS et signé frauduleusement des contrats pour éviter de payer une clause de 65 millions d'euros.

En conséquence, la société a déclaré aux avocats catalans qu'elle estime que Neymar devrait être emprisonné pendant cinq ans, être interdit de joueur pendant sa peine et se voir infliger une amende de 149 millions d'euros.

En outre, ils estiment que les anciens dirigeants du FC Barcelone, Sandro Rosell et Josep Maria Bartomeu, devraient être condamnés à la même peine de prison, à une interdiction d'exercer des fonctions de direction pendant sept ans et demi et à une amende de 195 millions d'euros.

Le ministère public demanderait cinq ans de prison et une amende de 10 millions d'euros pour Rosell, une même amende pour Neymar et une peine de deux ans.